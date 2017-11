Paris Hilton ayuda y convive con damnificados del terremoto en Xochimilco

La socialité entregó algunas cobijas, ropa, y saludó a las personas del albergue

Paris Hilton recorrió un albergue de damnificados en el pueblo de San Gregorio, Xochimilco, en la Ciudad de México. Con dos horas de retraso, la empresaria arribó al lugar y sus primeras palabras fueron las siguientes:

“Amo México, estoy muy feliz de estar aquí”, dijo e inmediatamente se tomó fotos con gente oriunda del lugar; abrazó a niños, jóvenes y adultos.

Inició el recorrido; París escuchó detenidamente cómo funciona el albergue; entregó algunas cobijas, ropa y siguió saludando a los niños, quienes al final, en coro, le gritaron un sincero: “Thank you”.

Paris Hilton visita Xochimilco para apoyar a residentes de comunidades afectadas por los sismos de septiembre https://t.co/WVTWrx9uSh — gustavo urrutia (@gurrutiar) November 7, 2017

@ParisHilton vino a México y se comprometió a reconstruir siete casas para los damnificados por el #sismo en Xochimilco y convivió con ellos pic.twitter.com/rF1Kyk2Y2T — Rodrigo Hdz López (@lopezperiodista) November 7, 2017

Paris Hilton visita la Ciudad de México para apoyar a los daminificados de la zona de Xochimilco. 👍🏻💯✅ pic.twitter.com/W9sv82DHfH — Juan Ríos DelaFuente (@JuanRiosDelaF) November 6, 2017

La también cantante habló con la prensa y detalló la ayuda que llevó al país:

“Vine a México a construir siete casas y a donar ropa, cobijas, porque en la noche hace frío, es importante que toda la ayuda le llegue a la gente que lo necesita. Yo debo sentirme muy afortunada y muy bendecida, tengo que regresar un poco de lo mucho que he recibido”, dijo.

Paris Hilton llegó a México en la tarde del domingo y una de las primeras cosas que hizo fue comer tacos; la actriz declaró que ama al país:

“Siento que México es mi segundo hogar, entonces cuando escuché lo que pasó con el terremoto mi corazón quedó devastado, me dije que la próxima que vez que viniera al país, me iba a dar el tiempo de venir a ver a la gente. No puedo imaginar ser una mamá y ver a mi hijo pasar por esto”, comentó.

Paris Hilton comiendo tacos en Xochimilco… y cuánta "princesa" de tres pesos no come si no es en un lugar de "categoría". pic.twitter.com/cUASWR2zNM — Luis Alberto (@luigi_qb) November 7, 2017

Dato: París Hilton llegó a México para presentar su nueva línea de accesorios y su más reciente fragancia.

POR: Benjamín Gómez