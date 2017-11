¿Por qué el hashtag #MeAt14 es el más popular del momento en las redes sociales?

La razón por la cual miles de personas están compartiendo imágenes cuando tenían 14 años es escalofriante

Quizás hayas visto en los últimos días en tus redes sociales el hashtag #MeAt14 (yo a los 14).

Junto a él, miles de personas, especialmente en Esçtados Unidos, han compartido imágenes de cuando tenían 14 años.

¿El motivo? Denunciar a Roy Moore, candidato republicano a senador federal por Alabama, quien fue acusado por al menos cinco mujeres de haberlas acosado sexualmente.

El hashtag fue creado por la abogada Catherine R. L. Lawson, de Carolina del Norte, después de que el jueves pasado se conocieron los primeros señalamientos.

Leigh Corfman acusó al republicano de haber abusado de ella en 1979, con tocamientos y besos, cuando ella tenía 14 años y él 32.

“Compartí mi foto de cuando tenía 14 años para ilustrar que no hay una versión aceptable de esta historia”, aseguró a la BBC la abogada que creó el hashtag.

“En ningún caso se puede considerar que una adolescente dé su consentimiento a tener una relación con un hombre mayor”, dijo.

Le siguieron miles de mujeres y hombres que colgaron fotos de cuando tenían 14 años, señalando que es una edad muy temprana para consentir una relación sexual.

“Completamente falsas”

El republicano Roy Moore, de 70 años, negó rotundamente las acusaciones, que salieron a la luz en medios como The Washington Post.

Aseguró que son “completamente falsas” y que son parte de a un ataque político en su contra por parte de los demócratas y ese diario.

El debate escaló cuando Sean Hannity, presentador del canal conservador Fox News, usó la palabra “consensuada” para referirse a la relación entre Moore y Corfman.

Sin embargo, Hannity se retractó y se disculpó por haberse “expresado mal”.

Una segunda acusación vino de de Beverly Young Nelson, quien aseguró en una rueda de prensa este lunes que el político le tocó los pechos y la sujetó por el cuello cuando ella tenía 16 años y él 30.

En esa época trabajaba como mesera en un restaurante que Moore frecuentaba. “Pensé que iba a violarme”, dijo.

El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, pidió a Moore que renuncie a su candidatura. “Creo a las mujeres”, aseguró a los medios.

La abogada que creó el tuit asegura que “no es una cuestión acerca de la edad de consentimiento legal, sino de afirmar que los niños merecen nuestra protección”.

La edad legal para dar consentimiento a una relación sexual varía en cada Estado de EE.UU. entre los 16 y los 18 años.

This is me at 14. I was on the gymnastics team and sang in the choir. I was not dating a 32 year old man. Who were you at 14? Tweet a pic, tell us who you were and pic to the top of your page #MeAt14 #NoMoore pic.twitter.com/HPVzMgaD8h — Lizz Winstead (@lizzwinstead) November 12, 2017

Lizz Winstead, una de las creadoras del popular programa de televisión Daily Show, tuiteó su foto con la pregunta “¿Quién eras tú a los 14?” e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo, lo que creó una avalancha de publicaciones.

@lizzwinstead This is #MeAt14; although I was a HUGE Prince fan, I didn’t date a 32 yrs old man & they would have been scared to ask my Mom #NoMoore#YouAt14? Send to @lizzwinstead pic.twitter.com/3MN063FGkF — Marie Delus (@MarieDelus) November 12, 2017

Marie Delus asegura que a los 14 años que era una gran fan de Prince y que no tenía citas con un hombre de 32 años. “Hubieran tenido miedo de preguntárselo a mi madre”, dice.

This is me at 14. I wasn’t dating a 32 year old male. I was riding horses, playing basketball, and trying to survive freshman year of high school. #MeAt14 #NoMoore pic.twitter.com/ftnHi9bIGQ — Sandra Londino (@SandraLondino) November 12, 2017

Sandra Londino escribió: “Esta soy yo a los 14 años. No salía con ningún hombre de 32. Montaba a caballo, jugaba a baloncesto y trataba de sobrevivir las novatadas de la secundaria”.

#MeAt14 I worshipped my brother. I loved my dog, Pucci. I loved OMD. I had Big hair. I was happy. I was innocent. Please share your #MeAt14. pic.twitter.com/ccPyVHgcVS — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) November 12, 2017

La actriz Alyssa Milano escribió junto a su foto: “Adoraba a mi hermano. Amaba a mi perro Pucci. Amaba OMD (un grupo de música electrónica). Tenía una gran cabellara. Era feliz. Era inocente”.