Julián Gil: Después de ganar en la corte, en exclusiva comparte una triste noticia

Luego de la audiencia donde Julián Gil consiguió que el juez aceptara que se realizara la prueba de ADN a Matías, hablamos en exclusiva con el actor, presentador y empresario, quien nos contó todo lo que pasó dentro de la corte, y cuándo y de qué manera podrá volver a ver a su hijo.

“Se dio la audiencia donde se ventilaron las pruebas del caso de ADN. Fuimos los dos porque la cita era obligatoria. Se mostraron las pruebas de las dos partes, y el juez se pronunció a favor de mí, se admitieron todas las pruebas, le rechazó una prueba a la otra parte”, comenzó diciendo Julián.

Pregunta: ¿Marjorie quiso evitar el análisis de ADN?

Julián Gil: Sí, ellos quisieron evitarlo presentando un recurso por la caducidad de la presentación. Es que la ley dice que desde el momento que presentas tienes 60 días… El 3 de junio sale una nota en el diario Reforma donde habla de una duda, desde ese día decidimos poner el caso de ‘nulidad de paternidad’, que es como se carátula este tipo de demandas. Pero como todos saben, la primera en pedir una prueba de paternidad fue ella, y se rechazó por no haberse hecho de la manera correcta.

P: ¿Que sigue ahora?

JG: El juez tiene que girar un oficio al centro forense y poner la fecha. Yo estoy feliz porque pienso que se está haciendo justicia para Matías, sabiendo que es mi hijo 100%, lo que estoy haciendo es defender los derechos de Matías amparándome a lo que dice la constitución que tiene derecho a saber su origen biológico.

P: Ya el juez dio esta orden, ¿es obligatorio que se haga?

JG: La estrategia legal o lo que tenga la señora en su corazón o en su alma no la sé, ella ha dicho que no tiene por qué negarse a hacer una prueba de ADN, pero también yo tenía derecho a ver a mi hijo 4 horas dos sábados al mes y puso un amparo que no me lo permitió.

P: ¿Qué pasó con ese amparo, el juez lo aceptó? ¿cuándo podrás ver a tu hijo?

JG: Le aceptaron el amparo a ella, y ahora volver a resignarme a visitar otra vez en el centro de convivencia, una hora… Todo esto es incongruente, ella va con Don Francisco y dice que no quiere separarme de mi hijo y luego hace esto.

P: Una de las alegaciones del amparo dice que Matías no puede estar separada tanto tiempo de ella porque está lactando leche materna, pero Marjorie está grabando novela en la semana en Miami, ¿el juez tuvo en cuenta eso?

JG: Eso es lo que no entiendo, cómo un juez sabiendo que la señora está de lunes a sábado fuera del país, lejos de Matías, quien, supuestamente queda con una nana, acepte esto, eso es algo que me pregunto todas las noches. Es como que ella dijera ‘no me importa el juez y hago lo que quiero’.

P: Ahora en la corte estuvieron los dos juntos, ¿se saludaron, hablaron?

JG: No, yo no tengo nada que hablar con ella, ni la miré. No me interesa hablar con ella, si hay algo que me tenga que decir que se lo diga a mi abogado. La respeto y la respetaré porque es la madre de mi hijo, pero nada más, después no quiero saber nada con la señora.