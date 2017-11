Así celebra Malillany Marín su nueva aventura en Telemundo

· Por fin puedo gritarlo a los cuatro vientos! Estoy feliz de poder formar parte de una gran producción, de interpretar a una mujer con muchos pantalones como yo .El amor es la fuerza mas grande que mueve al universo ! Orgullosa de formar parte de la historia autorizada y basada en la vida del inigualable cantante José José. PRONTO por la pantalla de @Telemundo @JoseJoseTLMD #JoseJose 😃👏🏻👏🏻❤️🙏🏻

A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin) on Nov 13, 2017 at 7:10am PST