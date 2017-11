Conoce el emotivo secreto de la presentación de Taylor Swift con Jimmy Fallon

Minutos después, la popular cantante country, sentada al piano, interpretó New Year’s Day, una canción que habla de la relación con un ser querido que dentro de un taxi aprieta su mano tres veces, cosa que conmovió a todos los presentes precisamente por la historia que Fallon previamente había contado.

Esta fue la primera vez que la cantante cantó en vivo la canción que aparece en su nuevo álbum Reputation, lo cual causó una reacción inmediata en el equipo de Fallon, incluso, Mike DiCenzo, escritor y productor del programa mencionó en Twitter.

Primero recordó que Swift no era precisamente la artista programada, sin embargo, cuando se le nvitó de urgencia para cantar, lo hizo sin ningún problema y después, mencionó que en el momento en el que entonó la frase “Squeeze my hand 3 times in the back of the taxi”, todos en el público comenzaron a llorar.

I could see Jimmy silhouetted at his desk dabbing his eyes with a tissue. We all lost it. It was a beautiful coincidence in a beautiful performance. “Hold on to your memories, they will hold on to you,” Taylor sang.

