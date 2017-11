Fotos: Christian Bale sorprende a usuarios de Twitter con su nuevo aspecto físico

El intérprete de Batman engordó y se rapó la cabeza para su nueva película “Backseat”

El famoso actor de Hollywood, Christian Bale, lució una nueva transformación durante una rueda de prensa que ofreció el pasado 12 de noviembre. Bale, quien interpretó a Batman en la saga de Christopher Nolan, subió de peso y se rapó para la nueva película de Adam McKay, “Backseat”.

El actor británico de 43 años comentó que comer pastelillos y raparse completamente la cabeza fueron los primeros pasos para mudarse a su nuevo personaje, el exvicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney.

Las fotos del nuevo personaje de Christian Bale me han dejado hiperventilando audiblemente pic.twitter.com/yIyZZLJdqK — Ms. Ko (@pacmanpretzel) November 15, 2017

El filme de Adam McKay, que se encuentra en pleno rodaje, abordará el mandato de George W. Bush en el que Cheney estuvo a cargo de la vicepresidencia. Para ello, McKay convenció a Bale para que interpretara a Cheney.

“No sé por qué he vuelto a hacer esto otra vez. Dije que no podría hacerlo de nuevo, pero el bastardo de Adam McKay escribió un guion tan bueno que no pude negarme”, comentó Bale sin revelar cuántos kilos aumentó.

“Traté de encontrar razones para decirle que no, pero él siempre tenía una respuesta para mí. Al final dije: Maldición. Tiene razón, tengo que hacerlo”, declaró el actor británico.

La modificación de Christian Bale no es la primera, pues en 2004 el actor perdió 30 kilos y redujo sus horas de sueño para interpretar al protagonista de la película “El maquinista”. De igual modo, meses después, Bale recuperó su peso e incrementó la masa de sus músculos para interpretar a Batman en la saga de Nolan.