Cuatro actrices de “Sin Senos Sí Hay Paraíso” se destapan en un épico bikinazo

Cae la tarde y se prende la noche del trabajo! Hoy con rodaje nocturno, y un día de descanso, baile, y parche con las compañeras fantásticas de #SinSenosSíHayParaíso BESOTES VUELAN, guapuras! ☀️❤️ Pic by the Cat/ @juanbaptistad

A post shared by Carolina Gaitán – La Gaita (@lagaita) on Nov 15, 2017 at 3:03pm PST