Nicky Jam está de luto

Hoy se fue al cielo mi abuelita tenía 91 años fue mi abuela mi mamá y ahora es un angelito velándome desde el cielo Te voy extrañar tanto esos consejos Ese café por la mañana esa comida esas largas conversaciones. Te amo que en paz descanses

