La polémica relación entre Bill de Blasio y Jared Kushner

El alcalde neoyorquino ha sido uno de los más críticos del gobierno de Trump

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, es uno de los más aguerridos críticos del gobierno del presidente Donald Trump, a quien ha llamado “peligroso” y “dictador del Tercer Mundo”, pero eso no parece ser impedimento para que su administración intente mantener una buena relación con el yerno del presidente, Jared Kushner.

Así lo demuestran varios correos electrónicos obtenidos por Politico, donde son obvios los esfuerzos de De Blasio por mantenerse cerca del joven asesor de la Casa Blanca e incluso a la primera hija Ivanka Trump.

Los mensajes, obtenidos a través de la ley de transparencia, abarcan desde el primer año de De Blasio como alcalde de la Gran Manzana, en 2014, hasta al primavera de 2017, es decir, ya muy avanzada la administración del presidente Trump.

El portal indica que eso demuestra la influencia que Kushner tenía (o tiene) en la política local y estatal neoyorquina desde mucho antes de que su suegro subiera como la espuma y fuera electo presidente en 2016.

Después de las elecciones, y tras una reunión con el mandatario Trump en sus oficinas en la Quinta Avenida, donde de Blasio dijo que le contó al presidente electo sobre cómo los neoyorquinos estaban “temerosos” de sus políticas, el alcalde contactó a Kushner en un correo electrónico personal.

“Jared, espero que tú y tu familia hayan tenido un maravilloso Día de Acción de Gracias y un pequeño descanso del torbellino de actividad que han traído estas últimas semanas”, escribió el alcalde el 26 de noviembre de 2016.

Mientras De Blasio supuestamente externó a Trump los temores de los neoyorquinos, contactó a Kushner con una solicitud diferente y muy específica.

“Como discutimos, animo al presidente electo a reunirse con un grupo de líderes bipartidistas de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos en algún momento de diciembre”, escribió De Blasio.

El alcalde ha cortejado asiduamente el favor de otros alcaldes en todo el país, y se dice que está considerando un rol más amplio dentro de la Conferencia de Alcaldes de los EEUU.

“Una [de] las preocupaciones centrales de la organización es la infraestructura, y éste sin duda sería el tema #1 de la agenda para la reunión. El actual presidente de la USCM es Mick Cornett, republicano de Oklahoma City. Con su consentimiento, me gustaría conectarlo por correo electrónico a ti o a quien me indiques”, escribió de Blasio a Kushner. Agregó: “Finalmente, cada vez que tengas un tiempo para tomar una copa o una taza de café, me gustaría pasar un poco de tiempo contigo. Solo puedo imaginar lo difícil que se ha vuelto tu horario, y me complace acomodar cualquier hora y lugar que te resulte útil. Muy apreciado, Bill”.

Kushner respondió con igual cortesía: “Tuvimos unas buenas vacaciones, espero que también lo hayan hecho ustedes. ¿Puedes conectarme con Mick y haré que esto suceda? Sería un placer reunirme. ¿Hay alguien con quien debería trabajar para programar?”, Dijo Kushner.

La reunión entre Trump y la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos se dio en diciembre de 2016.

Unas semanas después, de Blasio elogió públicamente a Kushner ante los periodistas.

“Sobre la persona de Jared Kushner, lo respeto mucho”, dijo a principios de enero. “Lo conozco desde hace años y considero que es una persona muy razonable”, dijo de Blasio.

Al parecer esa relación tan cercana ha terminado, ya que la última vez que De Blasio habló con Kushner fue en marzo de este año, después de eso, su postura contra el gobierno de Trump es más dura.

Un portavoz de Blasio dijo que el alcalde tenía la obligación de cabildear en nombre de la ciudad y de protestar contra las políticas federales que él considera perjudiciales para sus electores.