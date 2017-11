5 Cualidades que debe tener su Social Media Manager

Además de tener las herramientas necesarias para desempeñar este trabajo, deberá tener algunas cuestiones de personalidad para que la empresa consiga los objetivos

A pesar de lucir como una tarea simple y que hasta un niño de 5 años puede llevar a cabo sin complicaciones, la verdad es que el manejo y administración de Redes Sociales, para usarlo como herramienta de Marketing, es un actividad compleja que amerita ciertas habilidades y destrezas que permitan alinear objetivos con acciones en estos medios.

Un Social Media Manager es el responsable de construir una imagen de la empresa de cara a la comunidad 2.0. La interacción con la audiencia, responder a los llamados de los seguidores y, sobre todo, crear un plan de Social Media Marketing que tenga como principal objetivo brindar contenido de utilidad, pero que además contribuya a un ROI positivo, son una de las responsabilidades de esta figura tan importante en un negocio que desee establecerse en el ámbito digital.

Pero para que todo lo anterior nombrado se haga correctamente y se impacte en la comunidad online, tiene que poseer al menos 5 cualidades básicas para desarrollar tareas de Social Media Manager.

5 Cualidades que debe tener un Social Media Manager

La mayoría de las empresas empiezan un plan de Marketing apoyados en las Redes Sociales, por tanto, antes que nada, hay que velar porque el Social Media Manager tenga ciertas habilidades que serán garantes de generar impacto en la audiencia. Principalmente, debe cuidar que esta figura tenga presente estas 5 habilidades:

Saber escribir

Gran parte del trabajo de un Social Media Manager es escribir, a diario tiene que actualizar los perfiles sociales de la empresa. Esto implica que tiene que dedicar tiempo a redactar contenido en diferentes formas, estilos, tonos, etc. Lo que quiere decir que no solo debe manejar las normas sobre buena ortografía, también debe conocer cuál es la forma correcta de escribir, teniendo en cuenta el tipo de público que tiene la empresa.

Llegar a la audiencia a la que apunta una empresa no es un asunto sencillo, pues en Redes Sociales hay mucha competencia, por lo que es imprescindible saber usar la escritura para generar impacto en el nicho y distinguirse ante la competencia.

Saber identificar tendencias

Siempre y cuando tenga que ver con la empresa, una de las cualidades que debe tener su Social Media Manager es cazar las tendencias que pueden ayudar a la marca a ganar posición en Internet.

Sabemos que no hay nada más volátil que el Marketing Digital, todos los días se pueden conocer nuevas cosas, herramientas y tendencias, todas estas son oportunidades que nos brinda la industria para ganar exposición. Depende de las empresas y su equipo saber aprovechar las circunstancias para sacar el máximo provecho y beneficio.

Estratega innato

Quien desee ganar visibilidad ante su nicho, debe saber que la estrategia es su principal instrumento. Las estrategias son el mecanismo por el cual se logran los objetivos, por tanto es indispensable esta cualidad en un Social Media Manager para caminar sobre un terreno inestable como lo es el mundo online.

Ser un estratega le ayudará a cambiar la dirección de sus intenciones, si es necesario, para el logro de los objetivos. Además, le permitirá crear contenido clave, contenido que sea aceptado y compartido por la audiencia. De cualquier forma, guiar sus actuaciones basadas en estrategias debidamente planteadas, hará que obtenga mejores resultados sobre las técnicas usadas para causar impacto en la comunidad.

Excelente analista

Un Social Media Manager debe ser excelente analista porque solo así podrá estudiar el mercado, sus oportunidades y amenazas. Pero además, el responsable de gestionar las Redes Sociales de su empresa, debe estar al tanto sobre cómo manejar las distintas métricas.

Las acciones que se generan en los perfiles sociales no se hacen al azar, tampoco de actuar sin esperar nada a cambio. Para verificar que el plan de Contenidos en Redes Sociales ha dado el resultado que se espera, es necesario analizar las distintas herramientas de análisis, pues es la única forma de saber si ha sido positivo, negativo o hay que crear estrategias nuevas a fin de mejorar los resultados esperados.

Empático y paciente

La empatía es una de las cualidades más importantes que debe poseer su Social Media Manager, pues de esto dependerá que se genere buen clima laboral. Recuerde que esta figura no actúa sola, bajo su mando tiene a los community manager y junto a él está un Content Manager, quien es el responsable de darle cuerpo a toda la estrategia de Marketing de Contenidos.

Al ser empático tiene la oportunidad de desarrollar relaciones cercanas tanto dentro de la organización con los subalternos y colaboradores, como con la audiencia porque eso le permite ponerse en el zapato del otro. Un factor que ayuda a comprender las necesidades del cliente.

La paciencia será de utilidad en aquellos momentos donde haya turbulencias. No todos los días suelen ser de gloria, de hecho un Social Media Manager trabaja bajo mucha presión. Presión por parte de los líderes de la empresa quienes piden resultados y presión por parte de la audiencia, quien quizás no responde a las acciones estratégicas y por tanto no se notan resultados positivos para la empresa.

En con conclusión, en momentos difíciles, la paciencia y serenidad le ayudará a ver mejor el escenario en donde está parado, para que así, no se vea afectado el plan inicial de marketing y contenidos.

El Social Media Manager se encuentra en una posición clave dentro de la empresa y allá afuera con el cliente. Es responsable de que el público objetivo perciba a la empresa y además será el medio por el cual la marca encuentre datos de valor para ofrecer productos o servicios que acaben con las necesidades reales de su nicho.

Aunque hay muchas otras habilidades que debe tener un administrador de Redes Sociales, con estas 5 cualidades puede garantizar que, pese a las circunstancias, él hará todo lo posible para que la empresa logre sus objetivos.