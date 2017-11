La forma adecuada de bajar de peso, según tu signo zodiacal

Checa qué ejercicios y dietas son los ideales para ti, según tu astro

Estamos a escasas semanas de celebrar el inicio de un nuevo año y es por ello que muchos y muchas ya se encuentran en un proceso de reflexión para saber exactamente que cosas nuevas quieren en su vida, así como aquellas que desean cambiar por completo.

Uno de los propósitos más comunes para Año Nuevo es renovar la imagen, lo que en varios casos conlleva el bajar de peso, así que hay quienes ya se están preparando mentalmente para la dieta y el plan de ejercicios que iniciarán el próximo 1 de enero.

Lo que a algunos les funciona, a otros quizá no tanto, pues factores como la complexión, el organismo e incluso la personalidad hacen que un método para perder peso sea más exitoso en unos que en otros.

En seguida te decimos qué hacer si quieres perder unas cuantas libras en el 2018, de acuerdo al signo zodiacal que rige tu vida, pues este puede hacer o no que te mantengas firme y motivado en conseguir este objetivo.

Aries

Te gusta competir así que una buena forma de cumplir el objetivo es invitando a algún familiar o amigo para juntos proponerse bajar de peso, ir al gimnasio y hacer la dieta y quien lo consiga, será el ganador.

Tauro

Te gusta comer y sobre todo, eres fanático de los dulces, por lo que iniciar un régimen alimenticio pareciera ser una misión imposible. Lo ideal es que inicies un plan alimenticio no tan restrictivo pero que sí te haga bajar de peso. También puedes ir al gimnasio, aunque para ti, lo ideal es nadar.

Geminis

No te será complicado seguir una rutina de ejercicio, pero las actividades recomendadas para este signo son correr y caminar.

Cáncer

Te gusta cocinar para los demás y por lo general, sueles comer cuando quieres ocultar alguna emoción. Así que lo mejor será incluir a toda tu familia al plan de alimentación.

Leo

Eres muy sociable así que para bajar de peso, lo mejor será que te ejercites siendo parte de algún equipo.

Virgo

Eres muy perfeccionista, por lo que no te está permitido no llegar a la meta fijada en la báscula. Aunque no te cuesta trabajo seguir una dieta o rutina de ejercicios, necesitarás mucha estabilidad para seguir motivado. Lo mejor es ir al gimnasio todos los días, comer a tus horas y dormir bien.

Libra

Te gustan las cosas que te den equilibrio y estabilidad en la vida, así que para perder peso necesitarás seguir una dieta que se adecue a este estilo de vida. También es bueno que encuentres a alguien que te acompañe a hacer ejercicio.

Escorpión

Necesitarás hacer algo extremo para perder peso, así que kickboxing o alguna otra actividad de artes marciales es la indicada para ti. Respecto a la alimentación, necesitas acudir con un especialista pues no hay nada peor para este signo que sobrelimitarlos.

Sagitario

No te gusta el ejercicio, por lo que para mantenerte en forma, deberás encontrar una actividad divertida relacionada con la aventura.

Capricornio

Los de este signo son muy estrictos y apegados a las reglas, por lo que llevar un régimen alimenticio y de ejercicio no será problema. Los alimentos orgánicos te caen de maravilla y además de ir al gimnasio, correr es otra actividad que te encantará hacer.

Acuario

Necesitas hacer cosas completamente distintas al resto, como el hacer una dieta que lleva algún famoso o inscribirte a una actividad física novedosa.

Piscis

Estás más preocupado por tu salud mental que por la física, así que hacer yoga es una excelente opción para bajar de peso.