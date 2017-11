5 trucos para aprovechar Netflix al máximo

Desde solicitar tu serie favorita hasta eliminar el historial de las películas vistas en la plataforma

¿Cómo era que vivíamos sin streaming ni video on demand? Adoptamos en tiempo récord el cambio cultural de sumar a nuestros hábitos de televisión tradicional el consumo de títulos en el momento que queramos y desde cualquier dispositivo.

Hoy estamos acostumbrados a hacer maratones de varios episodios a la vez o descubrir nuevas producciones por fuera de los circuitos clásicos. Mucho de eso se lo debemos a Netflix, la primera compañía que apostó por el streaming y que, por ahora, es la reina.

Sin embargo, muchos de sus suscriptores desconocen algunas funcionalidades que pueden hacer que nuestra experiencia sea incluso más confortable. Aquí, cinco trucos para sacarle todo el jugo a nuestra cuenta:

Cómo eliminar un título que vimos y nos avergüenza

Se sabe que los algoritmos de Netflix son su gran arma secreta. Se trata de códigos que entienden nuestros hábitos de consumo y que a partir de las películas y series que vemos -o que, naturalmente, dejamos de ver- nos recomienda títulos que también nos gustarán. Sin embargo, a veces nos arrepentimos de alguna selección o no queremos reconocer que vimos cierto drama que nos hizo llorar en un día en que estábamos particularmente tristes.

Para que no lo tome en cuenta a la hora de las recomendaciones o no aparezca más en “recientemente visto” o “continúe viendo”, hay que ingresar a Netflix.com/WiViewingActivity -o entrando mediante nuestro perfil en Cuenta (Account)- y simplemente cliquear en la X junto al título que queremos eliminar. El proceso puede tardar hasta 24 horas y no es posible en el caso de los perfiles para niños.

Cómo ver todas las categorías que existen

Uno de los motivos por los cuales Netflix consiguió entender de mejor manera los gustos de sus usuarios es porque tiene una cantidad enorme de categorías, que no sólo describen un género -como “acción”, “comedia” o “drama”- sino que incluye detalles como “películas de crímenes de la década del 70” o “series policiales con mujeres protagonistas fuertes”. Se calcula que existen, al menos, 23,458 títulos, aunque el número final es secreto.

Lo que ya no es secreto es cómo acceder a ellas: si uno ingresa a www.netflix.com/browse/genre/XXXX y completa las XXXX con una cifra, llegará a una pantalla con esos títulos. Por ejemplo, 77456 lista todas las “biografías ambientadas en el siglo XX sobre fama” y 11881 muestra las “animaciones para adultos”. Se puede jugar a poner números aleatorios o visitar sitios como https://netflixcodes.me que muestra el detalle.

Cómo modificar el idioma, tamaño y color de los subtítulos

Al ser una única plataforma internacional, Netflix cuenta con una treintena de idiomas disponibles, tanto en subtítulos como en audio alternativo. Sin embargo, solo muestra los primeros 5 o 7 idiomas según la región y, en el caso de contenido descargado, sólo 2. Si queremos acceder a otros, simplemente hay que ingresar en netflix.com/subtitles, o desde Cuenta (Account) y seleccionarlo.

Además, se pueden cambiar y personalizar la apariencia de los subtítulos, pero sólo en algunos “dispositivos listos para Netflix”, como teléfonos o tabletas con Android, Apple TV, Google Chromecast o PlayStation. Se puede acceder a los detalles de esta función desde el centro de ayuda pero los cambios de subtítulos no están disponibles en todos los idiomas.

Cómo evitar que otros usen nuestra cuenta

Aunque es una práctica común compartir nuestro usuario y contraseña de Netflix con amigos y familiares, su resultado puede ser contraproducente, ya que en ocasiones no podremos usarlo nosotros mismos, ya que hay un número limitado de conexiones simultáneas disponibles. La cantidad de usuarios de la cuenta que pueden ver en streaming al mismo tiempo depende del plan al que estés suscrito.

Si alguien está usando tu cuenta sin tu autorización o no quieres darle más acceso, cambia la contraseña y desde tu cuenta, presiona el botón de “cerrar sesión en todos los dispositivos”, lo que obligará a cualquiera a que ponga los nuevos datos.

Cómo ver Netflix sin conexión a Internet

Desde hace tiempo es posible ver Netflix sin conexión a Internet, para momentos como vacaciones en sitios en donde no sabemos si encontraremos una red WiFi abierta, o para vuelos largos o incluso viajes en autobús. Por una cuestión de derechos, no todos los títulos están disponibles, pero el número es considerable. Si se puede bajar, hay un botón con una flecha que apunta hacia abajo para hacerlo. El plan más económico sólo permite descargar en un teléfono o tablet. Se pueden gestionar los dispositivos desde “Cuenta (Account)“.

En el caso de que no hayas descargado el material, pero quieras minimizar el gasto de datos de tu plan de teléfono o cuentes con una mala conexión a Internet, se puede modificar la calidad del streaming en la sección “configuración de reproducción”. Allí, hay que cambiar la opción de “automática”, que hace variar la calidad de acuerdo a cuán fuerte sea la señal, por “baja” o “media”, para que haya un menor consumo.