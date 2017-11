Video: Yuri sostiene postura anti-gay

La cantante mexicana está en contra que parejas del mismo sexo adopten niños

Mucho se le acusa a Yuri de ser homofóbica y las últimas declaraciones que hizo para una canal de televisión reafirma esta acusación; la cantante dijo estar en contra de que las parejas homosexuales adopten niños, sobre todo en México, país al que considera muy retrasado en este tema.

“Ese punto es difícil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una película que habló de esto, quiero ser muy clara, en México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño, mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable”, explicó la jarocha en entrevista para CNN Español.

La cantante de 53 años de edad pide que respeten su punto de vista y no la juzguen, como ella no juzga a nadie: “Este es mi punto de vista porque en mi instructivo de vida dice que hombre y mujer. Yo soy cristiana, y así como la gente lo hace y lo apoya, yo los respeto. No los juzgo, yo no soy ese tipo de persona. Obviamente en México no estoy de acuerdo con la adopción porque vuelvo a repetir hay mucho bullying”, finalizó.

En esa misma entrevista, la actual Coach de “La Voz México” confesó que estuvo a punto de ser violada cuando era niña: “Mi papá tenía un consultorio y yo estaba con él. Mis papás siempre me decían que estuviera alerta de donde no me podían tocar (refiriéndose a varias partes del cuerpo), al final del consultorio había un hombre muy alto que siempre me decía que fuera, un día me empezó a rozar con su mano aquí abajo (señalando sus partes íntimas) y yo le dije ‘espérate’. En ese momento recordé todo lo que me decían mis papás y salí corriendo”, agregó.

La situación no pasó a mayores porque ella se lo comunicó de inmediato a su padre, el doctor Carlos Valenzuela Priego: “Le dije a mi papá de inmediato que había un señor que me agarró aquí, reaccionó enfurecido y se le fue a los golpes, casi lo mata, se lo tuvieron que quitar de encima”, finalizó.