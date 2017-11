Angélica Vale habla de su participación en ‘Coco’: “Es una reivindicación a nuestras raíces”

"Quería poder dejarles a mis hijos algo así, y qué mejor que en una película de Disney"

Angélica Vale no cabe en su cuerpo de tanta felicidad. No solo fue la elegida para darle voz en español a ‘Mamá Imelda’, en la ya taquillera película ‘Coco’, que resalta las tradiciones latinas, sino que además cumplió el sueño de unirse a la familia de Disney, una ilusión con la que vive desde que tiene uso de razón.

En exclusiva hablamos con Angélica de este gran logro, y además explica por qué siente que esto es una cachetada de guante blanco para los que no quieren a los latinos.

Pregunta: Estás haciendo tu primera película para Disney, y además que enaltece no solo las tradiciones mexicanas, sino también a los latinos, ¿sueño cumplido?

Angélica Vale: ¡Sí! Estoy feliz, es un homenaje completo a México, se me sale el código postal no hay nada que hacer (risas), y me siento totalmente orgullosa de donde nací, sí es un homenaje precioso, porque el Día de Muertos es una costumbre mexicana, y sí es un gran homenaje a los latinos porque no necesitas ser de México para entender el amor a la familia, y las tradiciones que vamos pasando de generación en generación. Que me hayan escogido me tiene emocionada, porque nunca me imaginé que yo iba a actuar con Gael García, que aunque fue a larga distancia porque nunca estuvimos juntos en el estudio. Tener un dueto con más de 5 millones de visitas en YouTube con Marco Antonio Solís, pues tampoco me lo imagine ni en mis sueños más raros.

P: Además la película se puede ver en español en Estados Unidos con tu voz…

AV: Eso me tiene de verdad emocionadísima, me dieron la noticia en la premier de la película que yo lleve mis niños, porque pensé que no iban a tener la oportunidad de verla en español hasta que saliera en DVD… No sé si es la primera vez que Disney lo hace, pero que lo hagan con esta película con todo lo que nos han querido rebajar algunas personas en este país, de verdad que ha sido la mejor noticia, una cachetada muy elegante con guante blanco a toda esa gente que nos dice: “Oh fuc… You, México”… que no les importa de dónde eres, sin saber si eres salvadoreño o guatemalteco, cubano o venezolano, no importa no… A toda esa gente que está tan desinformada. Es una reivindicación, creo que es momento de unirnos los latinos y de demostrarles también a todos esos que nos les caemos bien, que sí somos importantes en este país, aquí estamos y no nos vamos y hay que verla en español.

P: Además es una película que nos enaltece con nuestros valores, y no nos pone como ladrones o marginales.

AV: Totalmente, y creo que esa película habla precisamente de eso, cómo somos, cómo nos podemos unir, de cómo nos queremos, de las tradiciones y de que somos gente trabajadora. El Día de Muertos, es una tradición para recordar a los que ya se fueron, yo soy Mamá Imelda, que ya estoy en el otro mundo y de pronto me encuentro con mi tátara tátara nieto que quito la foto del altar, por eso no puedo ir a saludar a mi gente, al mundo de los vivos, entonces allí es donde empieza todo el asunto.

P: ¿Cómo llega este proyecto soñado a tu vida?

AV: Es un sueño que yo tenía que hacer realidad, formar parte de la familia Disney era algo que yo quería hacer, no me podría morir sin haber hecho esto… Crecí con todas las películas, cuando salió ‘La Sirenita’, y todos esos musicales soñaba porque yo me formé en teatro musical… Quería poder dejarles a mis hijos algo así, y qué mejor que en una película de Disney. Tuve la fortuna de que mi mejor amiga se enamorara de su marido que el hace muchos doblajes en Disney en México… Cuando me enteré de eso le dije: “¿puedes soltar mi nombre por ahí algún día a ver si le interesa?”… Gracias a Dios me estaban buscando, fue como el momento exacto… Me escucharon los americanos, les gustó y pues ya se volvió una realidad.

P: Y además como si todo este sueño no fuera suficiente también está tu mamá.

AV: También está mi mamá y lo gracioso es que salgo de abuelita de mi mamá. Está divertidísimo eso. Compartir esto además con mi mamá, que mis hijos vayan a verla con las voces de mi mamá y mía, estoy muy emocionada.

P: ¿Qué te dijeron tus hijos cuando la vieron?

AV: A mis hijos les encantó, aunque sabían que no iban a poder escuchar a mamá, se han vuelto locos con la música, cosa que me tiene enamorada también un poco porque pues es música de mariachi con un toque de modernidad.

