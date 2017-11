Chiquis Rivera confirma homosexualidad de su hermano y lo apoya

"Al final del día, no es fácil para mí tampoco. Pero, si yo no lo apoyo, quién lo va a apoyar"

Luego de que el hijo menor de Jenni Rivera, Johnny López, de 16 años, “confesara” su orientación sexual y admitiera por redes su relación con un joven, Chiquis Rivera le mostró su apoyo a su hermano.

“Sí es cierto. Lo apoyo, es mi niño y siempre he apoyado a la comunidad gay. Soy espiritual y mi religión es el amor, él está feliz, estoy contenta con él y lo apoyo”, indicó la cantante a “El Gordo y La Flaca”. Agregó que cuando la pareja esté lista les dirá “ciertas cosas”.

En cuanto a lo que opinaría Jenni sobre la homosexualidad de su hijo si estuviera viva, esto fue lo que dijo: “[La] gente dice que si estuviera Jenni [viva], ella no estaría de acuerdo. Las cosas no son así y antes de juzgar por favor siéntense con una persona de la comunidad gay. ¡No juzguen!”.

La también actriz invitó a los otros a no juzgar. “Al final del día, no es fácil para mí tampoco. Pero, si yo no lo apoyo, quién lo va a apoyar“, expuso.

El 9 de noviembre pasado, la pareja del hijo menor de la “Diva de la Banda” -identificado como Joaquín- compartió una foto en Twitter en la que se le ve junto a López frente a un espejo. Johnny abraza por la espalda a su novio y le da un beso.

I’m the luckiest/ happiest dude in the world pic.twitter.com/xt7o8comK5 — joaquin (@jooaquaain) November 10, 2017

“Agradecido por mi baby”, lee la imagen compartida en Twitter; a lo que Johnny respondió: “Mis dos personas favoritas en una foto. Mi Rey y Momma Dukes, te amo”.

Tras la revelación en redes, López retuiteó un mensaje de un seguidor que leía: “Solo era cuestión de tiempo antes de que explotara la bomba, y por bomba me refiero a mi, yo soy la bomba”.

Pero a Joaquín parece gustarle la exposición, ya que compartió otras dos imágenes -una el 19 de noviembre y otra el 23- en las que aparece muy cariñoso con su chico: