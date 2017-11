“COCO”: 5 cosas de la película que sólo entenderás si eres mexicano

(Y si no eres de México, te ayudarán a entender mejor la película de Pixar sobre el Día de Muertos)

Es la película animada más taquillera en la historia de México.

“Coco” cautivó al público mexicano al ser la primera película producida por Disney y Pixar que habla sobre una de las tradiciones más entrañables de ese país: el Día de Muertos.

El director de la cinta, Lee Unkrich, confesó recientemente que no sabía mucho de esta festividad ni de las tradiciones, lo cual le causaba cierto temor.

“La comunidad latina dice lo que le ofende y tiene opiniones fuertes… Como no soy latino, sabía que el proyecto iba a estar bajo la lupa”, dijo al diario The New York Times.

Seis años de producción finalizaron con la puesta en cartelera de “Coco”, una cinta que ha cautivado a México por la cercanía de su historia y el nivel de detalle a la cultura.

Aquí te presentamos 5 guiños que seguramente fuera de México pueden pasar desapercibidos.

1. El xoloitzcuintle

El perro Dante acompaña al niño protagonista, Miguel, en su viaje al más allá, pero no se trata de un perro cualquiera.

Es un xoloitzcuintle, un perro endémico de México que se caracteriza por su carencia de pelo y piel oscura, cuyo nombre e historia tienen su origen en la época prehispánica.

En la lengua náhuatl, la de los mexicas (que siguieron a los aztecas), el dios Xólotl era una deidad relacionada con la muerte, mientras que el vocablo “itzcuintli” significa perro: el perro de Xólotl.

Los mexicas tenían la creencia de que el xoloitzcuintle era un guía hacia el Mictlán, el mundo de los muertos, al cual se llegaba cruzando un río.

Así que no es casualidad que en “Coco” aparezca Dante, el perro xoloitzcuintle cumpliendo su ancestral labor al lado del pequeño Miguel al tratar de llevarlo por buen camino.

2. Los alebrijes

Los colores de la película llevan a los espectadores a un ambiente muy pintoresco, como el de los pequeños pueblos de México.

Pero en medio de la cinta aparecen los colores chillones de los alebrijes.

Son unas figuras de animales fantásticos, elaboradas a base de cartón, que tradicionalmente se elaboran en el sureño estado de Oaxaca.

La historia dice que los primeros alebrijes fueron producto de una pesadilla del artista Pedro Linares, quien a sus 30 años cayó enfermo.

Soñó que caminaba por un bosque en el que animales híbridos y coloridos se aparecieron ante él. Eran los alebrijes, como ellos mismos le dijeron.

Una vez recuperado, Linares comenzó a elaborarlos y pronto se popularizaron. Ahora llegaron hasta la pantalla grande en la película de Disney y Pixar.

3. El papel picado

Para muchos mexicanos, la introducción de “Coco” es un gran tributo a una manualidad: el papel picado.

Esta manualidad consiste en pliegues de papel finamente cortados que muestran figuras y mensajes acordes a la celebración que adornen.

Tradicionalmente se usan en los altares del Día de Muertos, pero también adornan las calles en las festividades locales, en las fiestas de Independencia y en las celebraciones navideñas.

Los animadores de “Coco” se esmeraron para contar la historia de la familia Rivera a través de estos rectángulos de papel tan tradicionales de México.

4. La chancla

Nada infunde más respeto en México que “la chancla”.

Los niños saben que cuando su madre se quita la sandalia, no hay tiempo para dudar: se hace lo que diga.

Los realizadores de “Coco” llevaron esta simpática situación (claro, simpática para quien no recibe el golpe) a la película, con mamá Elena blandiendo la chancla ante Miguel y ante quien se atreva a desafiarla.

El crítico de cine Anthony Oliver Scott conversó con los creadores de “Coco”, incluido el director Lee Unkrich, quienes estaban preocupados por ofrecer una historia fiel a las costumbres mexicanas.

Cuenta que los escritores de la película habían pensado en que “mamá Elena” usara una cuchara.

Pero los consejeros “opinaron que eso no se sentía que correspondía con la realidad, así que Unkrich suavizó al personaje y cambió su objeto: en lugar de cuchara, una ‘chancla'”, escribió Scott en The New York Times.

5. El cempasúchil y los inframundos

No es casualidad que el camino al mundo de los muertos en “Coco” sea de color amarillo.

La flor de cempasúchil (tagetes erecta) es conocida en México desde la época prehispánica y es la que adorna el Día de Muertos, el 2 de noviembre.

Se coloca en los altares y sobre las tumbas en los cementerios, además de que marca el camino que deben seguir los fallecidos desde el más allá.

En la película de Pixar también es así, con un largo puente cubierto de pétalos de cempasúchil por el que camina Miguel y Dante.

Pero, además, en un momento aparecen varios puentes más que desembocan en pirámides prehispánicas.

Esta es una referencia a los nueve niveles del Mictlán, o tierra de los muertos, para los cuales había varios caminos que debían tomar los muertos al viajar al inframundo.

Otros datos curiosos:

El nombre de la película: “Coco” surge del diminutivo que usan en México a las mujeres llamadas Socorro.

“Viva”, en Brasil: la cinta tuvo que cambiar de nombre en Brasil, donde se conoce como “Viva”, pues cocô en portugués significa mierda.

Santa Cecilia: el pueblo de la película está inspirado en Santa Fe de la Laguna, Michoacán, una localidad de la región indígena purépecha del oeste de México.

Caras conocidas: en la película aparecen fugazmente varios personajes famosos de México, como los actores Mario Moreno “Cantinflas”, María Félix, el luchador El Santo, así como el cantante Jorge Negrete.