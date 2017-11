Va a confesarse y la asesinan; ahora trasciende la “verdad” tras su muerte

El exsacerdote John Feit tiene que rendir cuentas por el asesinato de Irene Garza, en el 1960

La selección del jurado en el caso del exsacerdote de Texas, John Feit, acusado por el asesinato de la feligresa Irene Garza, en el 1960, inició este martes, reportó la agencia de noticias Reuters.

El juicio en contra Feit, hoy con 84 años, se extendería por dos semanas en la corte de distrito del condado Hidalgo, al sur del estado.

Los abogados del acusado, a quien le presentaron cargos de asesinato en febrero de 2016, alegan que Feit fue acusado erróneamente en uno de los casos más notorios y publicitados en la historia del Valle Río Grande.

Garza, que a la fecha de su asesinato en McAllen tenía 25 años, era un exreina de belleza (Miss South Texas 1958) y maestra de segundo grado.

La última vez que fue vista fue el 16 de abril de 1960 cuando fue a confesarse en Semana Santa en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón.

Su cuerpo fue hallado cinco días después en un canal de agua cercano. La autopsia realizada a los restos reveló que ésta fue violada mientras se encontraba en estado comatoso; murió de sofocación.

Feit que, para ese entonces, era considerado sospechoso en la agresión de una mujer identificada como María América Guerra, reportado semanas antes de la desaparición de Garza, declaró que no quería contestar o no refutaba los cargos y no cumplió cárcel.

Luego de que el cadáver de la maestra fue encontrado, los administradores de la parroquia le pidieron que abandonara su posición en medio de una investigacion interna. Fue entonces cuando éste dejó el celibato, se mudó a Arizona y inició una familia.

Un sacerdote de la iglesia indicaron a investigadores que detectaron arañazos en las manos de Feit; otro testificó que el padre visitante en ese momento habría confesado el crimen.