El gobierno de Biden dará residencia permanente a ciertos indocumentados que son esposos e hijos de ciudadanos

El gobierno del presidente Joe Biden anunció medidas que permitirán mantener unidas a las familias estadounidenses inmigrantes y de estatus mixto y a permitirá que más jóvenes Dreamers y beneficiarios de DACA contribuyan a la economía del país.

Una orden ejecutiva de Biden instruirá al Departamento de Seguridad Interior (DHS) para facilitar que los cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses puedan obtener la residencia permanente sin necesidad de abandonar el país, además de facilitar el proceso visas para jóvenes inmigrantes, incluyendo a beneficiarios de la Acción Afirmativa para los Llegados en la Infancia (DACA) y otros Dreamers, se informó en un comunicado de la Casa Blanca.

Estas medidas protegerán a los indocumentados beneficiados de la deportación y les concederá permisos de trabajo que les permitirán avanzar la economía de sus familias y del país.

Con ello, la administración de Biden busca que los ciudadanos estadounidenses con cónyuges e hijos no ciudadanos puedan mantener a sus familias unidas. Este nuevo procedimiento permitirá a ciertos cónyuges e hijos no ciudadanos solicitar la residencia permanente sin tener que salir del país, lo que promoverá la unidad familiar y fortalecerán la economía del país, brindando un beneficio significativo y ayudando a que los ciudadanos estadounidenses y sus familiares no ciudadanos permanezcan juntos, indicó el comunicado.

Para ser elegibles, los no ciudadanos deben haber residido en Estados Unidos durante al menos 10 años al 17 de junio de 2024 y estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense, cumpliendo con todos los requisitos legales. En promedio, los inmigrantes elegibles han residido en Estados Unidos durante 23 años.

Aquellos que sean aprobados tras la evaluación caso por caso tendrán un período de tres años para solicitar la residencia permanente. Podrán permanecer con sus familias en Estados Unidos y serán elegibles para permisos de trabajo por hasta tres años. Esta medida se aplicará a todas las parejas casadas que cumplan los requisitos.

De acuerdo a la Casa Blanca, esta medida protegerá aproximadamente a medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a unos 50,000 hijos no ciudadanos menores de 21 años cuyos padres están casados con un ciudadano estadounidense.

Además, la nueva orden ejecutiva permitirá que inmigrantes que son beneficiarios de DACA y otros Dreamers que hayan obtenido un título en una institución de educación superior acreditada en Estados Unidos y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en un campo relacionado con su título puedan recibir visados de trabajo de manera más rápida.

Esto beneficiará la economía estadounidense en general y ofrecerá opciones laborales y de progreso a miles de Dreamers y beneficiarios de DACA, que han hecho casi toda su vida en Estados Unidos y desean aportar a la sociedad.

Reacciones a la medida de Biden

Numerosas personas, organizaciones y entidades se pronunciaron a favor de la orden ejecutiva del presidente Biden en materia de inmigración.

“Uno de cada 10 niños en Illinois tiene un padre indocumentado. Estas madres y padres han construido sus vidas en nuestro país y han contribuido a la economía, pero viven con el temor constante de ser deportados. Proporcionar alivio y tranquilidad a las familias de estatus mixto, y a los 45,000 beneficiarios de DACA en mi estado, es un paso en la dirección correcta para hacer que nuestro sistema de inmigración sea más justo y equitativo para las familias y comunidades de todo el país,” dijo el congresista Jesús “Chuy” García (D-IL).

“Permitir que aquellos que han vivido aquí al menos 10 años tengan la oportunidad de seguir viviendo sin temor a la deportación es justo y hace mucho que debería haberse hecho. El Partido Republicano y su líder elegido ven la inmigración en términos de miedo y odio y de ‘envenenar la sangre’ de América. El presidente Biden entiende que, por difícil que sea, la inmigración está en el corazón de quienes somos como estadounidenses. Felicito al presidente Biden por el anuncio de hoy. Es lo correcto”, dijo el senador Dick Durbin (D-IL).

“Estamos orgullosos y felices de que el presidente Biden esté utilizando su autoridad para otorgar permisos de trabajo y protección a familias de estatus mixto y abrir visas para los Dreamers,” dijo Eréndira Rendón, vicepresidenta de Justicia Inmigrante en The Resurrection Project. “The Resurrection Project y nuestros socios están listos para seguir abogando por más acciones ejecutivas para expandir los permisos de trabajo para los indocumentados a largo plazo. Esto es solo el comienzo. Instamos a los miembros de la comunidad que crean que pueden ser elegibles a buscar asesoría legal ética y seguir a The Resurrection Project para recibir actualizaciones”.

“La acción de hoy es una prueba de que tenemos un poder tremendo”, dijo Sylvia Puente, presidenta y directora ejecutiva del Latino Policy Forum. “Cuando nuestras comunidades se unen — inmigrantes, familias, defensores, líderes empresariales, líderes religiosos, electos; todos nosotros — podemos lograr cambios. Espero que esto inspire a todos a seguir usando nuestra voz colectiva y seguir presionando hasta que finalmente tengamos una reforma migratoria integral. Esto incluye ir a las urnas en noviembre para votar. Nuestras comunidades merecen esto y más, y no podemos detenernos hasta que todos tengan la seguridad y estabilidad de un estatus migratorio legal”.

“Es un paso positivo en la dirección correcta. Aplaudimos a la Administración Biden por usar poderes administrativos para proporcionar alivio migratorio a muchas personas y la alentamos a usar este poder en su máxima capacidad para proteger a aún más personas”, dijo Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. “Lamentablemente, el Congreso de Estados Unidos ha fallado durante casi 40 años en reformar la política de inmigración de una manera que reconozca las invaluables contribuciones de los inmigrantes latinoamericanos y de otros lugares al bienestar de la nación”, agregó Chacón.

“Estas nuevas acciones ejecutivas del presidente Biden son un testimonio de su compromiso a brindar alivio a las comunidades inmigrantes, y crear caminos hacia la ciudadanía para aquellos que llaman a nuestro país su casa. Estas políticas audaces y necesarias beneficiarán a cientos de miles de familias inmigrantes, especialmente a las personas casadas con ciudadanos estadounidenses que forman parte de nuestras comunidades. No solo eliminarán barreras y ayudarán a simplificar algunos procesos anticuados, si no que, lo más importante, mantendrán a las familias unidas y brindarán estabilidad y certeza a muchos de nuestros vecinos”, dijo Mayra Macías, directora ejecutiva de Building Back Together.

“Hoy es un día feliz para muchas familias inmigrantes en toda América. Habrá lágrimas de alegría junto con suspiros de alivio mientras estas familias asimilan la importancia de estas acciones ejecutivas del presidente Biden. El Caucus Hispano del Congreso aplaude al presidente Biden y a su administración por sus acciones para mantener unidas a las familias con protecciones para los cónyuges no ciudadanos y sus hijos no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses que han estado en este país por al menos 10 años. Estas son las protecciones más significativas para las familias inmigrantes desde que se anunció el programa DACA en 2012 por la administración Obama-Biden”, dijo la representante Nanette Barragán (D-CA), presidenta del Caucus Hispano del Congreso.

“Desde que asumí mi posición de Congresista en el 2023, he pedido constantemente acciones ejecutivas y del Congreso para proteger a los Dreamers y brindar alivio a los inmigrantes indocumentados que han vivido por años en todo el país. Como la única miembro del Congreso en una familia de estatus mixto, el trabajo para mantener unidas a las familias y comunidades es profundamente personal. Hoy, el presidente Biden demostró que puede ser el presidente que elegimos por brindar alivio de inmigracion a miles de familias de estatus mixto, como la mía, y a Dreamers, como mi esposo Boris Hernández. Aunque muchos de nosotros esperábamos que la acción fuera más amplia, la acción de hoy es el cambio político positivo más sustancial para los inmigrantes y sus familias desde el programa DACA en 2012. No habría sido posible sin los grupos locales y organizadores que han luchado incansablemente para lograrlo”, dijo la congresista Delia Ramírez (D-IL).

“La acción del presidente Biden de extender los permisos de trabajo para cónyuges inmigrantes de largo tiempo es moralmente correcta, económicamente sensata y políticamente inteligente”, dijo Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition, que representa a más de 1,400 directores ejecutivos y empleadores en todo el país.

