Margot Robbie no está ‘preparada’ para tener hijos

La actriz está concentrada en su carrera en la industria del cine

Teniendo en cuenta que se erige a día de hoy como una de las intérpretes más cotizadas de la industria del cine, no debería resultar demasiado sorprendente que la actriz Margot Robbie -quien se casó el año pasado con su pareja Tom Ackerley- asegure con total franqueza que no se plantea formar su propia familia en un momento de su vida en el que debe lidiar con el sinfín de proyectos que pueblan su agenda profesional.

Sin embargo, y como ha revelado la artista australiana, parece que muchos de sus allegados no acaban de entender que la coyuntura actual no es precisamente la más propicia para adentrarse en un terreno tan exigente como el de la maternidad, hasta el punto de que no paran de presionarla para que cumpla con las supuestas ‘obligaciones’ que, desde el punto de vista de ellos, tienen todas las mujeres casadas.

“No, la verdad es que no estoy preparada para ser madre, pero mucha gente no para de decirme: ‘Pero estás casada, tienes que ser madre!’. Y no, no estoy obligada a tener hijos, puedo estar casada y no tenerlos”, ha expresado la intérprete de 27 años al portal ‘Extra’, dando de paso toda una lección sobre el carácter independiente y libre de las mujeres. Pero además de recordar a algunos que las féminas -al igual que los hombres- son dueñas y señoras de su propio destino, Margot no ha podido resistirse a compartir sus impresiones sobre la boda real que tiene a medio mundo en vilo, la que en mayo protagonizarán Meghan Markle y el príncipe Enrique de Inglaterra, con quien, por cierto, la artista solía mantener un vínculo muy particular.

“A todo el mundo le gusta una boda de esas características, así que estoy segura de que toda la ciudad (de Londres, donde se encuentra promocionando su cinta ‘I, Tonya’) va a disfrutar de una gran celebración“, ha comentado al respecto, para revelar a continuación que no tiene previsto recibir una invitación del nieto de Isabel II para que acuda al evento. “Yo no le invité a la mía, así que claramente él no me debe nada en este sentido“, ha bromeado para dejar patente que, a pesar de haber intercambiado varios “mensajes de texto” en el pasado, eso no significa que ambos hayan forjado una estrecha amistad.