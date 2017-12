La grave historia que carga el inglés rechazado por dominicana en la isla

Cuenta su verdad el extranjero que viajó a la isla caribeña para conocer a una mujer con la que chateaba, la que lo rechazó

Glyn Thomas, el inglés que viajó a República Dominicana, para encontrarse con Wilfa Soto Peguero, a quien conoció por intenet, aparentemente, es un indigente en su país.

Así lo reportó Telemicro Canal 5, quien reseñó una entrevista que le hizo el corresponsal Raúl Moreno Cárdenas al hombre por medio de un joven traductor.

“El dijo que podía conseguir dinero aquí y por eso él vino para acá, porque él muy bien sabía que no tenía dinero”, indicó Euris Jiménez, un traductor del británico, que aparece en pantalla junto a éste.

Jiménez agrego que Thomas “seguro estaba enamorado” cuando decidió viajar hasta la isla caribeña.

El hombre llegó a Dominicana, aparentemente, sin dinero hace, aproximadamente, un mes, para conocer a la mujer con quien chateó por redes sociales por unos seis meses.

El británico dijo que desconoce de los supuestos trámites de las autoridades para ayudarlo a regresar a Inglaterra.

Sin embargo, este miércoles, una funcionaria de la embajada Británica en el país indicó a Listín Diario que está dando asistencia a Thomas, aunque se desconoce a qué tipo de apoyo se refiere.

Se suponía que ayer funcionarios de esa oficina acudieran a Cotuí, donde reside la mujer, pero hasta horas tempranas del jueves, eso no había ocurrido, de acuerdo con medios dominicanos.

Las autoridades diplomáticas llegarían hasta la comunidad Castillo del municipio con una representación del Ministerio Público local para tratar de solventar el problema.

La mujer alegó que el extranjero la engañó, ya que ni siquiera le dio dinero para pagar su traslado al aeropuerto y poder recibirlo. Fue ahí cuando empezaron los problemas, ya que la dominicana, en ese momento, se enteró que su potencial pareja no tenía boleto de vuelta.

Soto, quien tiene cuatro hijos, agregó que no tiene casa propia para albergar al pretendiente.

“Yo no puedo tenerlo. Yo se lo explico de mil maneras. Si yo tuviera una casa, yo te dejo aquí. Pero yo no tengo casa mía. Vuelvo y le repito, yo vivo arrimada en una casa con mis dos hijos y a cada rato me botan, me humillan, me dicen palabras feas a mí y a mis hijos”, argumenta la mujer en el video en el que pide a las autoridades que regresen al hombre a Inglaterra.

En el clip, la chica admite que no trabaja, pero lo justifica diciendo que está discapacitada.