El conmovedor mensaje de Chiquis Rivera a cinco años de la muerte de su madre

🎶 Cruzare los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar/ Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar/ Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado/ Porque en mi ya siento que te necesito…Que me he enamorado/ Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado/ Porque en mi ya siento que tu necesito/ Eso y más haré! …. y si un día glorioso acabó en tus abrazos que felicidad! 🎶 'Eso y más' by #JoanSebastian 🙏🏻❤️ #MiPrimerAmor #MyMomma #IMissYouLikeCrazy #5LongAssYears #ButFeelsLikeYesterday

A post shared by Chiquis 💛 (@chiquisoficial) on Dec 9, 2017 at 8:50am PST