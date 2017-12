Nobleza obliga: ‘Chaco’ Giménez se va agradecido de Cruz Azul y promete volver

El argentino naturalizado mexicano tomó de la mejor forma el adiós obligado por Pedro Caixinha

CDMX, México – Christian Giménez aceptó que se va en paz de Cruz Azul y no cerró la puerta para volver en un futuro… como director técnico.

“Tengo un cariño enorme. Esto no termina acá. Me va a tocar en otra etapa volver como entrenador, como parte del club porque lo quiero mucho. Se han portado de maravilla conmigo“, comentó Giménez tras vivir su último día como jugador en La Noria.

El ‘Chaco’ aseguró que toma con mucha madurez el final de su etapa con el cuadro cementero.

“Me voy no con dolor, vamos a ser claros. Era una de las cosas que podrían pasar cuando uno tiene cierta edad y viene un técnico nuevo y busca una cosa y nada más.

“Tengo el apoyo del club, el presidente. La idea era que pudiera continuar pero no se pudo. Estoy tranquilo, a lo que sigue“, relató el “Chaco” a su salida de La Noria.

Por la mañana el nuevo técnico Pedro Caixinha informó que el jugador de 36 años ya no seguiría en el equipo; una de las opciones para seguir jugando es Pachuca, donde ya estuvo antes.

“Estoy muy agradecido con la afición siempre me ha tratado muy bien. No lo esperaba. Quería retirarme en Cruz Azul pero existe la posibilidad de que pasara en otros equipos. Pachuca es mi casa“, comentó.

Giménez confesó que incluso pensó en el retiro pero su idea es alcanzar los 20 años de carrera y luego colgar los tacos.

“Hay muchas cosas que uno pone en la balanza. Todavía pasan por mi cabeza. El club no quería que me fuera de esta manera, es una situación difícil para todos.

“El año que viene cumplo 20 de carrera y me quiero retirar jugando. No me quiero retirar así de sorpresa, una de las posibilidades que tengo es jugar y retirarme en las canchas“, dijo.

A su salida de las instalaciones el “Chaco” atendió a algunos aficionados, uno de ellos con una pancarta con un mensaje que pedía se quedara en el equipo.