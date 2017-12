Un hombre descubre que su mujer está embarazada después de haberse realizado una vasectomía y ésto es lo que hace

Es importante seguir al detalle las intstrucciones médicas y acudir a las revisiones, ya que una vasectomía no siempre es cien por cien segura desde el momento de realizarse

El esposo de Rachel Brummel, Tim, se hizo una vasectomía después de que la pareja tuviera su tercer hijo. Habían decidido que su familia estaba completa.

Pero el destino, como siempre, tenía otros planes.

Un día, Tim comenzó a notar que Rachel actuaba de la misma manera que cuando estaba embarazada de sus primeros tres hijos: estaba cansada, hambrienta y un poco más malhumorada de lo habitual.

Inicialmente, pensó que no había forma de que pudiera estar embarazada nuevamente, ya que se había realizado la vasectomía.

Pero con lo que no contaba, es que la operación no había sido del todo efectiva. Al no acudir a ninguna de las revisiones posteriores, nunca supo los resultados de esa operación, que requiere de un seguimiento.

Para averiguar si, efectivamente o no, su mujer estaba esperando otro bebé, decidió que le iba a realizar una prueba de embarazo sin que ésta se diera cuenta. Para ello, desactivó el inodoro, así no podría descargar el tanque de agua. Luego, secretamente, analizó su orina como parte de todo su plan.

Efectivamente, la prueba fue positiva y Tim decidió sorprender a Rachel con la noticia.

La cara de la esposa cuando averigua lo que sucede, lo dice todo sin que ella pronuncie palabra alguna.

¡Es un momento que nunca olvidará!