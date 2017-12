Va tras ladrones en California; ahora lo llaman Batman

No actuar te puede convertir en cómplice de actos delictivos

Un hombre de Stockton, California, recibió el apodo de “Batman” por parte de sus vecinos.

Robert Darling se encargó de perseguir a un ladrón y, tras recuperar la bicicleta robada, devolverla a sus legítimos dueños. Es un auténtico ejemplo para su comunidad. Para ellos, es “Batman”.

“¡La gente necesita hacer algo al respecto y no tener miedo y ser valiente!”, dijo Robert. Así es exactamente como está viviendo su vida.

Todo comenzó el día en que el californiano vio por primera vez el robo de la bicicleta de alguien.

“Me cansé de ver como robaban bicicletas sin que nadie hiciera nada al respecto”. Según Robert, esto estaba sucediendo todo el tiempo. Una persona aparcaba su bicicleta afuera pare entrar a una tienda. Cuando salían, la bicicleta ya no estaba. Por eso, decidió actuar.

No tardó demasiado en enfrentar a otro ladrón en acción. Esa vez no se lo pensó dos veces: agarró la bicicleta de las manos del ladrón y le dijo que no iba a ningún lado con eso. Que le había visto robarla. Después, Robert le entregó la bicicleta a su propietario.

Un auténtico acto de heroísmo y servicio de protección a la comunidad.