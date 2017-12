Chyno Miranda rompe en llanto frente a las cámaras

Exactamente hace 18 años supe lo que es no tener nada para comer, quedarme sin hogar y perder amigos en medio de una tragedia natural. Mi gente de Vargas estoy con ustedes de todo corazón!!!! #tragediadevargas 😔😔😔 (cuando dije robar para comer, me refiero a que tuvimos que violentar un container de frutas que estaba en el puerto de la guaira para robar algunas manzanas y comer…)

