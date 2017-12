El esposo de Ivanka Trump hace el ridículo en entrevista televisiva

VIDEO: Y no supo que hacer ante las burlas ¡en vivo!

Además de ser un personaje clave en las investigaciones por la intervención de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos, Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump, sigue teniendo un papel importante en la Casa Blanca como asesor.

El yerno del presidente Donald Trump lidera los esfuerzos de la administración actual sobre diversos conflictos en Medio Oriente, pero sobre todo en lo concerniente a Israel y Palestina.

La administración Trump ha sido cuestionada por la decisión de reconocer Jerusalén como capital de Israle, incluso un rechazo oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue vetado por la embajadora Nikki Haley.

Sobre el conflicto Israel-Palestina, Kushner hizo una aparición en el foro de Haim Saban -uno de los dueños de Univision- como parte de su papel como negociador principal de Estados Unidos para la paz, un trabajo para el cual sus críticos indican que no tiene las calificaciones ni la aptitud.

Hablando en televisión en vivo con Saban, el fundador del foro y un multimillonario de telecomunicaciones israelí-estadounidense, Kushner parecía como si pensara que estaba en territorio seguro, pero el entrevistador lo llevó hacia un callejón.

Saban dejó que Kushner expresara su “experiencia” durante un minuto, escuchándolo contar toda una lista de asuntos de Medio Oriente, pero antes de que terminara, Saba intervino.

“Entiendo eso”, dijo Saban con una sonrisa. “Pero, para lograr eso, el equipo tiene un emprendedor, un abogado de bienes raíces, un abogado de bancarrota. No sé cómo has durado ocho meses en esta alineación, pero eso es por otro día. ¡Y es impresionante que todavía esté funcionando! No hay un experto en este grupo, así que, quiero decir, ¿cómo operas con personas que, básicamente, sabes… con todo el respeto, un grupo de judíos ortodoxos que no tienen idea de nada?”

Kushner se mostró nervioso, aunque intentó defender sin éxito al equipo que lidera, en medio de las risas.