Ben “El Gringo”: “Nosotros no vendimos” al “Pirata de Culiacán”

Youtuber que compartió con el sinaloense minutos antes de su muerte detalla el ataque

El youtuber “Ben El Gringo”, quien compartió los últimos momentos de vida con Juan Luis Lagunas Rosados, alias “El Pirata de Culiacán”, dijo que ni él ni sus amigos “vendieron” al joven que fue acribillado por hombres con armas largas en un ataque directo en un bar de Jalisco.

“Ben El Gringo” es uno de los que aparece en una transmisión en vivo con “El Pirata” desde un apartamento en Guadalajara.

Poco después, éste y otras amistades de ambos jóvenes acudieron al bar “Menta2 Cántaros” donde “El Pirata” fue asesinado.

En un video que el bloguero compartió este jueves en su cuenta de Facebook, éste relata por qué estaba la noche del hecho con el sinaloense y la relación que mantenía con él.

Según indica el miembro de “TeamBrocoli”, en su vida había compartido dos veces con “El Pirata”. El primero era para realizar un video con otra youtuber “La menor menor” y el hoy fallecido.

El encuentro del lunes pasado, supuestamente, tenía que ver con una invitación que le hicieran a Lagunas Rosales para un episodio de “Brocoli Shore” (parodia de la serie Jersey Shore).

“El Pirata de Culiacán estaba con nosotros porque las muchachas lo habían invitado, tenía una cita con una de ellas. Y pues él ya había publicado en su historia de Instagram que iba a estar en ese lugar (Menta2 Cántaros) horas antes de lo sucedido”, indica en el clip.

“La gente dice que por nosotros, por nuestra culpa, nosotros lo vendimos. Nosotros no vendimos a nadie. Nosotros no tenemos problemas con nadie, no nos juntamos con gente que se junta con malas personas. Nosotros somos buenas personas..”, insistió Ben.

Sobre el ataque en el bar de Tlaquepaque, el bloguero dijo que “El Pirata” llegó en una carro aparte con unas amigas y que él y otros llegaron en un Uber.

Una vez en el lugar, Lagunas Rosado se sentó en una mesa aparte con sus acompañantes y un trabajador del lugar, relató Ben.

“Nos sentamos ahí y alguien jala la mesa, no sabemos quién jala la mesa, y todos se tiran al piso, todos se tiran al piso porque escucharon balazos…balazos fuertes y todos nos tiramos al piso, no vimos el rostro de nadie de los sospechosos, nada; solamente sabemos, que en paz descanse “El Pirata de Culiacán”, agregó el videoaficionado quien destacó que en el establecimiento no había mucha gente.

Las autoridades de Jalisco investigan si el líder del cartel Nueva Generación Jalisco Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”

mandó a matar al youtuber de 17 años por una amenaza que éste le hiciera en un video.

Otras historias sobre el caso: