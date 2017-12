Los 15 escándalos más impactantes del 2017

Un año lleno de divorcios, peleas, despidos y burlas entre y contra los protagonistas del entretenimiento

En el 2017 lo famosos no dejaron de sorprendernos con todo lo que pasó en sus vidas personales y profesionales, la mayoría de ellos superando a cualquier tipo de ficción hasta ahora contada, sino recuerdemos el caso de Marjorie de Sousa y Julián Gil que, por lo que vemos, seguirán formando parte de la lista de los escándalos del 2018.

Aquí te hacemos un recuento de los 15 escándalos que más impactaron en este año, y que no dudamos serán superados el próximo.

1- BÁRBARA BERMUDO SALE SORPRESIVAMENTE DE UNIVISION

El año comenzó con la sorpresiva noticia de que una de las presentadoras favoritas del público salía de Univision: Bárbara Bermudo. La versión de la cadena fue que con su sueldo se podía salvar el puesto de 13 empleados y que, lamentablemente, no podían renovar su contrato. Aunque hasta el momento la periodista boricua no ha hablado, la versión no oficial cuenta que se habría tratado de un problema casi personal, y que hasta Bermudo piensa demandar.

2- KATE DEL CASTILLO, EL CHAPO GUZMÁN Y TELEVISA

A su encuentro con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del 2016, le siguieron más secuelas escandalosas para el 2017. Aún la actriz sigue sin regresar a México y aunque las autoridades cerraron toda investigación sobre ella, un documental que Kate hizo sobre su encuentro con el narcotraficante despertó todo tipo de polémicas con Sean Penn calificó de ‘amarillista, cursi y tergiversada’. En el mismo se conoció sobre la historia de amor que tuvieron ambos actores. Y hasta Televisa se subió al candelero, pues del Castillo contó que la citaban para tener cenas, a solas, con clientes.

3- LUIS MIGUEL: DETENIDO Y DE PLEITO

Lo que nunca imaginamos sucedió: Luis Miguel detenido. Sí, el cantante estuvo en la prisión de la corte, pues la jueza que seguía la demanda que le interpuso un exmanager, William Brockhaus, por incumplimiento de contrato, le dictó orden de prisión por no presentarse ante ella, además le embargó su Rolls Royce. Finalmente llegó a un arreglo y quedó libre. Pero ese no fue el único pleito de Luismi este año, también tuvo otro con Alejandro Fernández por no presentarse a cantar en conciertos ya pautados. Aunque el caso ya está cerrado, el Potrillo se vengó del Sol de México, quedándose con su exnovia: Desirée Ortíz.

4- CARLOS VIVES Y EL BESO ‘ROBADO’

Un día amanecimos con la noticia que una periodista ‘fan’ le había robado un apasionado beso a Carlos Vives en pleno concierto en Montreal. La mexicana llamada Aracely Torres hasta se disculpó en ‘Despierta América’, y explicó que su matrimonio se había afectado por esto. La esposa de Vives, Claudia Helena, le restó importancia y ‘casualmente’ unos días después el cantante colombiano estrenó el tema ‘Robarte un Beso’ junto a Sebastián Yatra.

5-EDUARDO YAÑEZ AGREDE A PERIODISTA

En medio de una alfombra roja en Los Angeles, Eduardo Yañez agredió verbal y físicamente al reportero de ‘El Gordo y la Flaca’, Paco Fuentes. El escándalo que provocó el acto de violencia no solo salpicó al actor, quien una semana después salió a pedir disculpas en todos los canales, sino a Raúl de Molina y Lili Estefan, quienes frente a su propio periodista trataron de defender a Yañez, y al día siguiente tuvieron que leer un comunicado del abogado de la cadena donde se retractaban.

6-LILI ESTEFAN SE SEPARA

Lili Estefan sorprendió anunciando que, después de 25 años de matrimonio, se separaba de su esposo Lorenzo Luaces. Lo hizo en vivo en ‘El Gordo y la Flaca’ y luego se retiró del estudio. Durante un mes no se supo anda de ella, en el programa de Univision anunciaron su regreso dos veces, pero no se presentó a trabajar. Aunque oficialmente no se conocieron los motivos de la decisión, los extraoficiales hablan de infidelidad de parte de él y que incluso ya estaría viviendo con su amante. Los papeles del divorcio aún no se han puesto en corte.

7-ALICIA MACHADO SE BURLA DE LILI ESTEFAN

Alicia Machado no podía perderse estar en la lista de los escándalos. Bueno, ella está presente todos los años. En esta ocasión fue su burla contra Lili Estefan después que anunciara que se había separado del esposo. En un post de Instagram de Ana María Canseco escribió lo siguiente: “Ay pobrecita, pero ¿el cuerno fue con una mujer o con un hombre? upps”. Luego de que le llovieran críticas dijo que esto no era más que darle de su propio ‘chocolate’.

8- CHYNO Y NACHO: DEL AMOR AL ODIO

Aunque en un momento fueron el dúo más simpático, este año terminaron en pleito. Todo comenzó cuando Chyno visitó el show ‘El Gordo y la Flaca’ y habló del problema de Nacho que estaba desde hacía un mes en Venezuela sin poder volver a su casa en Miami con su familia, porque el gobierno de Maduro no le daba el documento. Chyno le dijo que entendía que al ser residente americano podía volver igual… ¿Qué hizo Nacho? Le dijo de todo en las redes sociales como por ejemplo: “Bestia, animal… ¿tú crees que no veo a mi familia porque no quiero?”.

9- ILIA CALDERÓN SE ENFRENTA AL RACISMO

Ilia Calderón vivió el peor momento profesional. Ella fue a entrevistar al miembro del Ku Klux Klan, Chris Barker, quien no esperaba recibir en su propiedad una periodista afrolatina, y desde el comienzo la atacó diciendo desde que era una ‘perra cruzada’, hasta que esperaba una latina y no una negra y todo tipo de insultos. Aunque Ilia después confesó que temió por su vida, en ningún momento abandonó su asignación y luego recibió todo el apoyo del público y de Univision. Hoy es la cara del Noticiero Univision y de ‘Aquí y Ahora’, luego de la salida de María Elena Salinas.

10- HARVEY WEINSTEIN: DIOS DE CINE A DIABLO DE ABUSOS SEXUALES

En octubre el mundo se escandalizó cuando más de 26 actrices denunciaron haber sido víctimas de abuso y acoso sexual de parte del productor Harvey Weinstein. La mayoría hacían el mismo relato: él las citaba en la suite de hotel, las esperaba en bata de baño y se abalanzaba sobre ellas, a algunas les pedía o las obligaba a practicarle sexo oral, a otras que estuvieran con otra mujer y lo dejaran ver, que se ducharan delante suyo o que lo vieran a él en el baño. Entre las que decidieron denunciarlo están Salma Hayek, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Zelda Perkins, Asia Argento, Mira Sorvino, Rosanna Arquette y Emma de Caunes. Esto hizo que se creara el movimiento de denuncia al que se le dice #metoo.

11- MARJORIE DE SOUSA VS. JULIÁN GIL: PELEA DE PERROS

El año pasado figuraban en la lista de los romances y este en la de los escándalos y hasta podrían tener el primer lugar. A poco del nacimiento de Matías, Marjorie anunció que se separaban y que iban a corte, la demanda la puso él y hasta ahora todo ronda en la decisión de la manutención y la tenencia. En el medio se fijaron las visitas de una vez por semana en un juzgado y por una hora, luego se pasó a 4 horas cada quince días, pero en la primera la actriz mandó suspenderlo.

Julián pidió una prueba de ADN para saber si en verdad es su hijo y De Sousa entabló una demanda penal para saber si es cierto que Gil está implicado con el lavado de dinero del narcotráfico. Como si esto no fuera suficiente, cuando no se suspenden las visitas, él no se presenta. Marjorie trabaja en Miami y le pidió a Julián hacer el pasaporte para poder llevarlo con ella a lo que él se niega. Julián trabaja en México y pidió compartir con el niño que vive allí pero ella se niega, y así sigue el escándalo.

12- GABRIEL SOTO Y GERALDINE BAZÁN SEPARADOS

El rumor que llevaba meses sonando se confirmó cuando Gabriel Soto, a través de un comunicado, confirmó que se estaba separando de Geraldine Bazán y que llevaban varios meses viviendo cada uno por su lado. Aseguró que los rumores y chismes acabaron con el matrimonio. Además del tema de la duda de la infidelidad con Marjorie de Sousa, se sumó la de Irina Baeva, y aunque Soto negó ambas, sí reconoció haber sido infiel durante el matrimonio.

13- SHAKIRA CON PROBLEMAS DE SALUD Y CON PIQUÉ

Shakira no termina nada bien el año, mientras se esperaba su gran regreso a los escenario con el tour El Dorado, la cantante debió suspender la gira por tiempo indeterminado ya que, días antes de su primer concierto, le descubrieron una hemorragia en su cuerdas vocales. Pese al reposo que hizo nada ha mejorado y deberá someterse a una delicada intervención quirúrgica que podría comprometer su voz y su carrera. Pero como si esto no fuera suficiente, siguen los rumores de crisis con su pareja Gerard Piqué. Que si duermen separados, que si él se fue de la casa, que si discutieron a los gritos en un restaurante. Nada ha sido confirmado, pero siguen saliendo las noticias al respecto.

14- JENNI RIVERA Y LA SALIDA DEL CLÓSET DE SU HIJO MENOR

Otra de las sorpresas de este año que se convirtió en un escándalo fue cuando Johnny, el hijo menor de Jenni Rivera, admitió que sí estaba teniendo una relación amorosa con su pareja Joaquín y estaba muy feliz. Ante la lluvia de críticas decidió hacer un video acompañado de su hermana Chiquis. Allí dijo que sabía que su madre no estaba de acuerdo con las relaciones gays de sus hijos porque no querían que sufrieran la discriminación, y que aunque él aun no sabía que quería, estaba feliz y enamorado de un hombre en este momento.

15-MALUMA SIN BESO Y CON ‘HIJA’

Maluma fue uno de los famosos de los que se habló mucho, muchísimo este año. Pero sin duda su escándalo mayor fue cuando le quitó la cara a una fan en México que había subido al escenario a besarlo. Luego de la polémica y las críticas que le llovieron, el cantante aclaró que él sí la abrazó, pero cuando ella le jaló el cabello y le tiró de la oreja entonces ahí decidió separarla. Y para cerrar el año, una exnovia del cantante dice que ha escuchado conversaciones en donde Maluma negocia el dinero de una supuesta hija de 6 años que tendría. Hasta ahora el cantante no ha dicho nada al respecto.