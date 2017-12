FOTO: ¿Kim Kardashian venció su problema con la psoriasis?

La celebridad viene combatiendo este padecimiento desde el año 2011

La socialité, Kim Kardashian, compartió en su Instagram Story una imagen en la que muestra como su lucha contra la psoriasis podría estar por terminar. De ser así, esta podría ser la mejor Navidad para la esposa de Kanye West.

Kim viene combatiendo este problema de salud desde el año 2011. La revista People en español confirmó que la más famosa de las Kardashian escribió en su página de internet cómo fue que se dio cuenta de su padecimiento: “La primera vez que lo tuve fue durante la apertura de la tienda DASH en Nueva York… Usé un vestido cubierto de lentejuelas y comencé a tener mucha comezón. Pensé que era un salpullido que me había salido a causa de la tela, pero entonces este me cubrió las piernas y mi mamá me dijo algo así como que “¡¡¡Creo que tienes psoriasis!!!”.

Con el transcurso de los años, Kim Kardashian ha tenido que luchar contra la soriasis a través de cremas y la relajación. Ya que el estrés, dicen, puede incrementar el padecimiento.