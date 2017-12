¿Qué es el Asperger? La conmovedora explicación de este pequeñito te hará reflexionar

"No soy un 'freak'"

El Asperger no es una enfermedad. La gente que padece este síndrome tampoco está loca, sólo comprende y procesa la realidad de una forma distinta, esto según la explicación de un niño colombiano de 8 años que padece el peculiar síndrome y que explica a través de un video compartido en Facebook su condición.

“Tener Asperger no es una enfermedad. No soy un loco, ni un ‘freak’, ni un raro. Sólo que mi manera de recibir y procesar la información es diferente”, cuenta Federico García Villegas.

El Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista y se caracteriza por una función psicológica distinta a como comúnmente percibimos la realidad, ya que la gente que cuenta con esta cualidad tiende a tener sentidos más agudos, por lo cual son hipersensibles, de igual forma es gente que generalmente desde niños prefiere establecer comunicación con personas más adultas y que, incluso, llega a desarrollar cierta percepción y comprensión de las emociones de los demás.

En el video Federico explica su condición, sus características y el peso emocional que implica tener este padecimiento ante el rechazo y la ignorancia entorno a esta problemática.

“Soy un niño como cualquier otro, con sueños e ilusiones. Solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad. Nuestros sentidos son más agudos. Yo escucho todos los sonidos al mismo tiempo. Por eso a veces me quedo en shock y me siento sobrecargado”, explica. “Si quieres que sepa algo, dímelo con tus palabras. No entiendo muy bien el lenguaje no verbal”, agrega.

Uno de los grandes problemas que enfrenta la gente con Asperger es que al verse inmiscuidos en una realidad en la cual muchas de sus premisas y percepciones parecieran parecer absurdas, se aíslan y son fáciles víctimas de burlas a edades tempranas, pues su propia condición los limita, muchas veces, a visualizar y desarrollar sus emociones de una forma diferente.

Aunque se cree que la gente Asperger es superdotada, es un mito en realidad, pues lo que ocurre en realidad es que esta cualidad psicológica tiene a establecer conexiones lógicas distintas y a enfocar a la mente del que lo padece en algo en específico.

