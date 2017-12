Rinson López jugaba como nativo en el equipo ‘más ecuatoriano’, pero escondía un secreto

La suspensión del jugador por documentos alterados podría destapar un escándalo en el país sudamericano, pues se presume que no es el único caso

QUITO, Ecuador – La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció este miércoles que ha suspendido a los jugadores Rinson López (El Nacional) y Carlos Moreno (Emelec) por haber presentado documentos alterados.

La Comisión Disciplinaria de la FEF sancionó con seis meses de suspensión a esos jugadores con base en un informe presentado por el presidente de la Comisión de Investigación, Jaime Jara, quien determinó que ambos deportistas presentaron para su inscripción documentos alterados.

En un comunicado, la FEF aseguró que “la Comisión de Investigación ha venido ejerciendo controles a la documentación de todos los jugadores registrados para participar en el Campeonato Ecuatoriano en sus diferentes categorías, contando para ello con la colaboración directa de la Dirección Nacional del Registro Civil“, la agencia de identificación del Estado.

“Vale señalar -precisó la FEF- que la sanción de seis meses obedece a la colaboración brindada por los futbolistas antes mencionados, al proceso de investigación“.

Además, dijo que remitirá todo el expediente a la Fiscalía General del Estado para que inicie las acciones de indagación correspondientes.

Asimismo, la FEF indicó que, por esta misma investigación, se encuentran suspendidos temporalmente los jugadores Abel Araujo (Deportivo Cuenca) y Jonathan González (Liga de Quito), quienes deberán presentar en enero próximo las pruebas de su defensa.

El diario El Telégrafo informó en su versión digital que Rinson López, lateral izquierdo de El Nacional -club que ‘orgullosamente’ sólo ha alineado a jugadores locales en sus 57 años de historia y que es incluso patrocinado por las Fuerzas Armadas-, ha confirmado que alteró sus documentos y ha revelado que no es ecuatoriano, sino colombiano.

“Desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar, había personas que me querían ayudar, pero me ayudaron de la manera incorrecta. Me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta de que podía nacionalizarme tranquilamente“, reconoció el deportista de 30 años de edad.

Según informes de diversas fuentes en el país sudamericano, el caso de Rinson López -que llegó al equipo quiteño en febrero de 2016 procedente de Tabacundo– no es el único, pues hay muchos jugadores más que han jugado como ecuatorianos y que incluso han llegado a vestir la camiseta tricolor y son colombianos.