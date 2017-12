Tesla Pickup Truck, la nueva promesa de Elon Musk

La Tesla Pickup truck es la noticia más reciente en torno al Presidente y CEO de Tesla, Elon Musk, quien anunció que la firma de California producirá una camioneta de trabajo, como parte de su estrategia para conquistar nuevos segmentos de la industria automotriz.

Siguiendo la tradición del excéntrico ejecutivo sudafricano, el anuncio se produjo en un intercambio de mensajes en su cuenta de Twitter, donde respondía la pregunta de uno de sus seguidores, sobre posibles formas de mejorar la compañía.

Musk dijo que la Tesla Pickup Truck se produciría después del Tesla Model Y, otro modelo que por ahora es sólo una promesa, basado en la plataforma del sedan Tesla Model 3, un vehículo que ha sufrido graves retrasos en su producción y promesas de entregas a más de 500,000 consumidores que depositaron $1,000 cada uno, para reservarlo.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.

— Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2017