Destrozan a Melania Trump por vestido que usó en fiesta de fin de año

El colorido vestido tiene un precio de $5,500 dólares

El presidente Donald Trump y su familia celebraron por todo lo alto en una exclusiva fiesta de fin Año Nuevo en Mar-a-Lago, conocida como la “Casa Blanca de Invierno”.

Para la ocasión, la primera dama Melania Trump optó por un vestido bordado que rapidamente la llenó de críticas en las redes sociales.

El vestido de color rosa pálido está cubierto de lentejuelas, tiene un cuello alto y un largo hasta la pantorrilla. Pero lo que justo llamó la atención del vesito son varios racimos de flores bordadas que se encuentran dispersas en la silueta del vestido inspirado en los años 40.

El colorido y no tan bien recibido vestido de marca Erdem tiene un precio de $5,5000 dólares.

This is what happens when every major designer refuses to dress you. 😳 #MarALago pic.twitter.com/CchBHcjCuV — alisa kasmer (@alisakasmer) January 1, 2018

The face you make before you have to let loose some gas (and Jesus, who the hell designed Melania’s dress?) #MarALago #Trump #HappyNewYear pic.twitter.com/a4OqKgKFk4 — Steffen (@TVMaury) January 1, 2018