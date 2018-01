Alanís regresó a Chivas para nada: ¡Vergara e Higuera lo congelarán seis meses!

Matías Almeyda recibe órdenes 'de arriba' y el jugador que no ha dejado de estar vetado podrá salir del equipo hasta junio

GUADALAJARA, México -Aunque le quedan seis meses de contrato con el equipo, Oswaldo Alanís ya no volverá a jugar más con el Guadalajara al no haber renovado una extensión y podrá irse libre en junio.

A cuatro días de que las Chivas debuten en la Liga MX, ayer Matías Almeyda reconoció que el haber integrado al defensa con el primer equipo en la segunda parte de pretemporada, fue sólo para que pudiera entrenar, pero no para jugar en partido oficial.

“Esto pasa también por una cuestión de respeto a los demás jugadores, y Oswaldo sabe del cariño y afecto que le tengo en la parte personal, tanto como ser humano como profesional, de hecho conmigo jugó siempre, pero bueno, hay decisiones en las cuales yo estoy de acuerdo porque vienen muchos jóvenes abajo, entonces nosotros les tenemos que dejar el mejor ejemplo“, reveló el técnico argentino.

Alanís no hizo la primera parte de la pretemporada al ser separado por la directiva, por no aceptar firmar por seis meses más sin incremento salarial. Dicha marginación duró una semana y después de Navidad el jugador fue reintegrado.

Sin embargo, Almeyda dejó entrever que la institución sólo cumplirá con pagarle el contrato.

“Ya está claro el tema, no va a hacer falta que (haya una contingencia). Dios quiera que no se lesione nadie, pero ya Oswaldo sabe cuál es mi postura“, aclaró.

¿Y cuál es esa postura?

“Que la explique él”

¿Entonces ya no lo utilizarás más?

“En cualquier parte del mundo un jugador que va a quedar libre, no participa más y acá va a pasar lo mismo. Por eso dije que lo voy a entrenar para que él no pierda su estado físico, pero no va a jugar Oswaldo”.

¿Entonces si se lastiman o suspenden a Jair, Salcido, Marín, Basulto, ni así lo pondrás?

“Jugaremos con los jóvenes que tenemos”.

Sería algo muy crítico prescindir de él así, ¿no crees?

“Confiamos en nuestros jóvenes también, porque si no, no seríamos reales con la palabras llevadas a los hechos”.

De llegar a una situación así, ¿no crees que se tornaría incómoda la convivencia con Alanís?

“No. Sería incómoda si Oswaldo fuese otro, con una personalidad negativa, que arrastre a jugadores que por ahí no les toque jugar, pero Oswaldo es un tipo totalmente positivo, una gran persona, un gran profesional y de hecho, por eso he pedido que siga con nosotros entrenándose hasta que él pueda cumplir su sueño, pero en lo más mínimo Oswaldo es de esas características, es un buen tipo, una gran persona”.

¿Cómo queda el equipo con esta situación de Alanís?

“Cuando llegó a la pretemporada lo primero que hice fue hablar con él, expresar lo que siento y quería escuchar de su parte qué pensaba él y bueno, entendí varias cosas que prefiero que queden entre nosotros, pero es realmente una situación incómoda esta. (Incómoda) para todos, para la dirigencia que invirtió muchísimo dinero en Oswaldo, (el costo de su pase en 5.5 millones de dólares) más todos los sueldos que ha tenido, los premios, que se lo ha ganado él, pero de repente es un jugador también que se le está yendo al club”.

¿En qué se desvirtuó? porque en realidad los únicos que hablaron de esta situación fueron José Luis Higuera y tú como entrenador

“Digamos que la defensa que tuvo con sus colegas (de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales) y todo, no sé si sus colegas realmente llegaron a saber cuál fue el motivo y la postura de él (Oswaldo)”.

¿Crees entonces que la defensa de la AMFpro hacia Alanís, fue apresurada en sus juicios hacia Chivas?

“No lo sé, creo que por ahí con el afán de defender a un compañero (ellos) se juntaron, eso es lo positivo, pero creo que hay temas que son delicados y que realmente en este caso el que mejor los podría explicar es el jugador”.

¿Entonces para qué reintegrarlo a la segunda parte de la pretemporada?, ¿fue para evitar más reacciones hacia el club?

“No, una fue pensando en él, pensando también en el club, creo que tanto Jorge como José Luis no querían manejarse desde ese lugar, ellos actuaron para que el jugador siguiera estando, él no aceptó la renovación y a mí no me molesta entrenarlo.

Cuando se originó la controversia, tú como técnico fuiste institucional cuando se te dijo que no lo llevaras a la pretemporada, ¿no es así?

“Sí, acá hay un dueño siempre y yo puedo transmitir mis sentimientos, mis pensamientos, pero el dueño es el que decide, él es el que pone el dinero para invertir, entonces muchas veces el dueño también espera a cambio ciertas cosas”.

Considerando que Alanís no cuenta ya más para el equipo, y con las salidas de Vázquez y Fierro, ¿no crees que el equipo se debilitó al sumar sólo a Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros?

“La decisión de Fierro (de irse al Cruz Azul) pasó por el propio Carlos, entonces hay mucha desinformación. Mientras más claros seamos en nuestros mensajes, la gente más enterada va a estar.

“Hoy en día el equipo está casi igual que hace un año y medio, nosotros hemos traído refuerzos ahora para un futuro, eso es algo que la gente tiene que saber. Dios quiera que seamos competitivos, no estamos para prometer nada”.