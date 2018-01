La épica respuesta de Kendall Jenner a los criticones que se burlan de su acné

👉🏻 A acne da mulher adulta é uma das queixas mais frequentes no nosso dia-a-dia. Fatores hormonais, stress, alimentação, poluição e alguns cosméticos estão incriminados como as principais causas deste problema!!! Veja a modelo Kendall Jenner, que foi assunto esta semana, após aparecer numa importante premiação com muitas espinhas no rosto… 😅 Repost from @dradermatologista @TopRankRepost #TopRankRepost A aparição de Kendall Jenner no Globo de Ouro gerou muita repercussão por quem acompanhou o evento. A acne no rosto da modelo que fez da sua presença um dos assuntos mais comentados nas redes depois do tapete vermelho da premiação. Desde o ano passado Kendall passou a ser a modelo mais bem paga do mundo, mas isso não impede que ela seja como todas as outras pessoas, suscetíveis a alterações hormonais, e que vivem momentos estressantes em cidades poluídas. Seus cuidados com a pele, o preenchimento labial e as cicatrizes foram motivos de debate nas redes. A acne está cada vez mais presente no rosto de mulheres de 20 a 40 anos — e você provavelmente tem uma amiga ou já sofreu com as erupções em algum momento da vida. Se muitas mulheres (e Kendall Jenner) passam por isso, será que vale se esconder em casa por causa dos julgamentos? Aparentemente Kendall tem a resposta na ponta da língua. Ela não respondeu às críticas, mas retuitou uma seguidora que disse: “Ok mas @KendallJenner aparecendo e encarando suas acnes e posando como uma estrela maravilhosa é o que todas as garotas precisam aprender.” Sua resposta? “Nunca deixe essa porcaria parar você! Como profissional, posso ainda acrescentar que nenhum problema de pele ou de saúde, “deve parar você”, porém atualmente existem tratamentos para conter a acne da mulher adulta, e as cicatrizes de acne. Alguns devem ser mantidos continuamente, mas em raríssimos casos, não se obtém a resposta a contento. Procure o seu dermatologista e cuide da sua pele. Fonte e adaptação: Elle online. #dra_anelisa #dermatologia #dermatologista #dermatocuritiba #dermato #pele #skin #skinhair #acne #maquiagem #globodeouro #kendalljenner #modelo #pelesaudavel #peleperfeita #pelecuidada #pelebonita #skincare #instabeauty #dermatology

