Blanca Blanco y las otras mujeres que no usaron negro en los Golden Globes

La bombe californienne n'a pas suivi le mouvement #TimesUp et s'en est expliquée. L'actrice Blanca Blanco aime attirer l'attention lorsqu'elle se rend à des soirées mondaines. Après les Oscars et le Festival de Cannes, c'est sur le red carpet des Golden Globes le 7 janvier que la bombe a fait parler d'elle. Pas d'incident coquin à proprement parler à déplorer, même si sa robe rouge satinée était furieusement sexy. À la différence de presque toutes les femmes invitées à l'événement, elle n'avait pas suivi les consignes du mouvement initié par Time's Up, qui les engageait à porter une tenue noire en signe de lutte contre les violences faites aux femmes. L'actrice californienne s'est expliquée sur sa décision auprès de Fox News. "J'adore le rouge. En porter ne signifie pas que je suis contre le mouvement. Je l'applaudis et je soutiens les actrices courageuses qui brisent le cercle vicieux des abus à travers leurs choix vestimentaires. C'est un des moyens d'aider les femmes à vivre dans un environnement plus sûr. Je suis enthousiasmée par l'initiative #TimesUp. Le véritable changement se faisait attendre depuis longtemps." Puis, la jeune femme s'est exprimée sur les critiques dont elle fait l'objet en ne choisissant pas le noir : "Cela me blesse, mais j'imagine que ça fait partie de notre milieu. Il y a des gens qui apprécient ce que l'on fait, d'autres non. Le créateur Atria Couture a fait un super travail avec ma robe, je les remercie de m'avoir habillée. Humilier est également une partie du problème…" #BlancaBlanco #GoldenGlobes #TimesUp #GossipNewsFr

