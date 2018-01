Amenazan al papa Francisco: “Las próximas bombas serán en tu sotana”

Francisco estará en Chile el 16, 17 y 18 de enero

Tres días antes de que el papa Francisco aterrice en Chile, en Santiago se registraron ataques con bombas caseras contra cuatro parroquias de la Iglesia Católica. En uno de ellos, ocurrido en la comuna de Estación Central, se halló un panfleto elaborado en una computadora, que contiene una amenaza contra la presencia del jefe del Estado Vaticano en Sudamérica: “No nos someteremos jamás al dominio que quieren ejercer sobre nuestros cuerpos, nuestras ideas y actos, porque nacimos libres de decidir el camino que queramos tomar. Contra todo religiosx y predicador. Cuerpos libres, impurxs y salvajes. Atacaremos con el fuego del combate haciendo explotar su asquerosa moral. Libertad a todxs los presxs políticxs del mundo! Wallmapu libre! Autonomía y resistencia. Papa Francisco, las próximas bombas serán en tu sotana!”.

Agentes especiales de Chile y la policía civil (PDI) investigan si en los cuatro ataques explosivos hubo coordinación entre grupos. El último fue cerca de las cuatro de la madrugada en la comuna de Peñalolén, en la iglesia Cristo Vencedor. En ella lanzaron un artefacto que rompió parte de la puerta principal. En el interior del templo se hallaron restos de un matafuegos y trozos de plástico.

Cuatro horas antes, en Estación Central (donde se encontró el panfleto), la parroquia Santa Isabel de Hungría fue blanco de un ataque con una bomba incendiaria que estalló en el frontis y dejó daños visibles en la entrada.

El párroco de esa iglesia, Fernando Ibáñez, dijo que los vecinos vieron a dos mujeres y dos hombres huir del lugar. Ibáñez contó que estaba durmiendo en el templo cuando sintió un ruido “y al mirar por la ventana vi que estaba ardiendo la puerta. En ese momento los vecinos gritaban que se estaba incendiando el templo (…) apagamos el fuego con mangueras. Esto llama la atención, no es el camino, no conduce a nada“.

El otro ataque fue simultáneo con el de Peñalolén (sector cordillerano de la capital chilena) y ocurrió en Recoleta, una comuna muy cercana al centro de Santiago. En la iglesia Emmanuel, otro explosivo dejó con daños el ingreso. También en este lugar se hallaron restos de un matafuegos.

“Esta iglesia fue hecha con los esfuerzos de la gente de la población. Llegué cuando el padre estaba tratando de apagar el fuego y llegaron los bomberos“, relató un testigo del ataque en Estación Central a la Radio Bío Bío. El comandante de Carabineros Gonzalo Araya contó que los vecinos vieron a más de una persona en el interior de la iglesia Santa Isabel de Hungría, que dejaron los panfletos y que luego huyeron del lugar. También dijo que no había heridos ni detenidos. El sacristán confirmó esa información y agregó que fue “una bomba de ruido. No veo una explicación, hay formas y maneras de protestar, pero no haciendo daño”.

Por otro lado, esta mañana, en el centro de Santiago y muy cerca de otra iglesia, fue encontrado un bidón con acelerante que no alcanzó a ser encendido.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, fue consultada por los ataques en una entrevista en Radio Oasis y dijo que “esto de anoche es muy extraño, porque no es algo que uno pueda identificar como un grupo específico, se llama algo así como ‘por los cuerpos libres’ (…)”. “En democracia la gente puede expresarse mientras lo haga de manera pacífica y adecuada“, agregó.

El operativo más grande de la historia

En la ciudad de Temuco, corazón de Araucanía chilena, entrenan por estos días los equipos de Carabineros que escoltarán al Papa durante su paso por esa región. Los grupos especializados de la policía uniformada de Chile, incluyendo los PPI (Protección de Personas Importantes), resguardarán a Jorge Bergoglio a pie, en moto, en vehículos todoterreno y por aire, con un helicóptero y drones que seguirán siempre al auto papal. Saben que la zona es conflictiva y que ya se anunciaron manifestaciones de comunidades mapuches que rechazan le visita del líder católico.

Parte del entrenamiento consiste en preparación física y en repetir una y otra vez los recorridos que hará el Papamóvil, la caravana de más de 24 vehículos y la ambulancia que escoltará los trayectos. Por ejemplo en Temuco, habrá dos drones y cuatro helicópteros que llevarán una posta para no dejar nunca solo al vehículo que transportará al Papa. Otros tres helicópteros vigilarán las zonas aledañas.

Aladino Alfaro, jefe de zona Santiago Este de Carabineros, dijo que movilizarán en total a 18.000 funcionarios (9500 en Santiago) y que será el operativo más grande de seguridad en la historia de la institución. Cada policía tendrá que llevar en un lugar visible una piocha distintiva de la visita.

Alfaro agregó que al menos en la capital no hay ninguna protesta autorizada y que, en caso de producirse, tendrán que actuar. Sobre la posibilidad de que piqueteros argentinos tengan la posibilidad de acercarse al Papa, el subsecretario Mahmud Aleuy, encargado de la seguridad interior de Chile, aseguró que se contactaron con las diócesis en la Argentina y que “nos informaron que si bien allá tienen una categoría, en Chile se comportarán y no habrá dificultades“.

Mientras los carabineros entrenan en Temuco, en Santiago empezaron a llegar los primeros peregrinos que van exclusivamente a ver a Francisco. El paso Los Libertadores, el más cercano a la capital chilena, fue reforzado por ese motivo y también porque será el fin de semana en que hay recambio de veraneantes. En el sur, el paso fronterizo Pino Hachado ya registró el paso de más de 25.000 argentinos y hubo que reforzar el control ante la avalancha de peregrinos.

En el aeropuerto de Santiago también se anunciarán hoy medidas especiales para la hora en que llegue el avión con el jefe del Estado Vaticano el próximo lunes, a las 20.10 horas. Branko Karlezi, subgerente de Comunicaciones de Nuevo Pudahuel, dijo a LA NACION que probablemente haya desvíos en el tránsito y mucha congestión, por lo que se recomendará a los viajeros que lleguen con mucha anticipación a tomar sus vuelos de esa noche.

Encuentros sorpresa

Francisco estará en Chile el 16, 17 y 18 de enero. Su itinerario es Santiago (primer día), Temuco-Santiago (segundo día) e Iquique (tercer día). En cada ciudad se celebrarán misas masivas con más de 400.000 personas. Todas serán en lugres al aire libre. Después continuará viaje al Perú. Aunque todas las actividades eran conocidas.

Ayer hubo novedades en la estricta agenda papal. La principal es que, según el Vaticano, se agregó una reunión en Iquique entre Bergoglio y víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, algo que no tenía en los planes, pero que sí extrañaban los chilenos y la iglesia católica local, porque cuando fue la visita de Juan Pablo II en 1987, él sí se reunió con perseguidos políticos y familiares de detenidos desaparecidos, vio en vivo las protestas y los piquetes y conoció un país que no se mostraba hacia el extranjero. Sobre una posible reunión con víctimas de abusos de la Iglesia Católica en Chile, ayer no hubo un pronunciamiento desde Roma, pero tampoco se descartó.

Mientras unos ruegan por una audiencia o cita, el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) sorprendió al rechazar la cita formal a la que fueron invitados con el Papa en la sede del Gobierno. “Valoramos profundamente la invitación a esta actividad, pero como Movilh no daremos la bienvenida al Papa. Todo lo contrario, protestaremos por su presencia“, declaró el presidente de la agrupación, Tamón Gómez.