La madre de Justin Bieber sufre duro accidente durante sus vacaciones juntos

Se ha roto un pie

Esta semana el cantante Justin Bieber y su madre Pattie Mallette han disfrutado de unas idílicas vacaciones juntos que únicamente se han visto ensombrecidas por el accidente sufrido por esta última. Aunque ninguno de los dos ha querido dar más detalles al respecto, lo cierto es que Pattie ha acabado con un pie roto y en una silla de ruedas, lo que por otra parte no ha conseguido que acorte su escapada a un paraíso de aguas cristalinas.

El primero en revelar el susto que madre e hijo se habían llevado fue el propio intérprete, publicando en su perfil de Instagram una imagen en la que posaba acompañado de todo el personal de uno de los complejos hoteleros en que se han alojado, además de su progenitora, que en esa instantánea ya aparecía en una aparatosa silla de ruedas, aunque Justin no dio ningún contexto a la imagen que explicara qué le había sucedido a Pattie. Poco después ella misma se encargó de aclarar a través de su propio perfil que se encontraba bien y dispuesta a seguir aprovechando su viaje en la medida de lo posible.

“Pues sí, me he roto el pie en el primer día de vacaciones, pero hay peores lugares en los que hacerse daño, de eso estoy segura. ¡Casi todas las fotos que tengo son de mi pie! Tuve que tomar unos cuantos barcos y avionetas para que pudieran atenderme, pero he contado con unos ayudantes maravillosos y tengo una silla increíble apta para la arena. No cabe duda de que mi pie ha vivido toda una aventura”, anunciaba en su cuenta, donde ha compartido varias instantáneas en las que presume de los relajantes baños que se ha estado dando a falta de otras actividades con las que entretenerse.

“Y también tengo muchas fotos de baños. No podía hacer mucho más, así que desde luego que he disfrutado de unos cuantos. No creo que pudiera vivir sin una bañera”, aseguraba con sentido del humor.

Precisamente a lo largo de estos días de descanso, Pattie aprovechó para compartir un mensaje público en esa misma plataforma alabando el largo camino recorrido por su famoso retoño desde sus días como estrella juvenil problemática -marcados por sus encontronazos con la justicia- hasta la actualidad, atribuyendo ese espectacular cambio a su renovada fe en Dios. Por supuesto, no faltó quien interpretara esas declaraciones como una indirecta a la madre de Selena Gomez, quien no es ningún secreto que no aprueba la nueva oportunidad que su hija ha dado a Justin en el terreno sentimental tras protagonizar un mediático romance repleto de idas y venidas durante su adolescencia.