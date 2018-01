LAFC tuvo el primer entrenamiento de su historia y Carlos Vela admite que sintió nervios

El entrenador Bob Bradley identifica el ejemplo que el delantero mexicano ya empieza a poner con sus compañeros

Un nuevo episodio de la MLS dio inicio el lunes en el campus de UCLA en Los Ángeles. Los integrantes de Los Angeles Football Club (LAFC) realizaron la primera sesión de entrenamiento en su historia.

Vestidos con playeras claras y pantaloncillos oscuros, los futbolistas que ya son parte del club entrenaron por alrededor de dos horas antes de charlar con los medios de comunicación.

“Bien, fue padre. La verdad que llevaba seis meses esperando este momento”, dijo el mexicano Carlos Vela, la gran estrella del nuevo club. “Es difícil sacar conclusión en el primer día porque estamos en pretemporada, la gente todavía no está en su mejor momento y poco a poco, pero bien, nos hemos entendido bien, muy simpáticos”.

El director técnico Bob Bradley dirigió la sesión junto a su staff de entrenadores y el hombre que ha sido seleccionador de Estados Unidos fue un hilo conductor al comunicarse con su plantel, teniendo como premisa poner el tono desde el día 1.

“La mentalidad correcta para el entrenador es encontrar el tono adecuado desde el principio”, dijo el estratega de 59 años de edad. “Mostrarlo cada día, con personalidad, con mente abierta, de tal forma que cuando yo quiera ayudar con ideas de futbol podamos hacer que funcione y que un grito no se tome a mal, y que todos nos entendamos, que estemos en la misma página y que hagamos cada día emocionante, divertido y distinto”.

En una tarde de invierno angelino en la que el sol quemaba, el ambiente en el campo de entrenamiento de pretemporada del LAFC fue relajado y con muchas sonrisas. Hay mucho conocimiento acumulado y la sensación es que todos saben que la construcción del equipo debe ir paso a paso.

De todos modos, Vela admitió que sintió los nervios del primer día.

“Es como cuando me metieron por primera vez a la escuela y no conocía a ninguno. Pues hoy también me sentí igual, los mismos nervios”, dijo el goleador.

“(Bradley) Tiene mucha experiencia, no sólo en formar un equipo, sino en la liga”, opinó Vela. “Creo que él tiene la llave, la fórmula, para poder tener éxito aquí y creo que hay que hacer caso en las indicaciones que nos dé y ojalá lo más rápido posible podamos ser un equipo competitivo”.

El entrenador ofreció un retrato del peso que su estrella ya empieza a mostrar en el plantel.

“Carlos (Vela) es un tipo muy positivo, tiene una gran personalidad, es listo, es divertido. Es el primer día y ya está poniendo el ejemplo para todos”, dijo Bradley.

Otro de los jugadores que recién aterrizaron en Los Ángeles es el joven atacante uruguayo Diego Rossi, quien procede del Peñarol.

“Muy linda”, dijo Rossi sobre cómo fue la primera práctica. “Nos sirvió para conocernos un poco los jugadores, entrar más en confianza y romper ese hielo”.

Al comentar la influencia que Carlos Vela puede tener en la plantilla, el jugador que se define como extremo por ambas bandas dijo: “Es muy importante porque es una estrella, tiene mucha experiencia y nos puede aportar a nosotros los más jóvenes, podemos aprender de él y del resto de los compañeros”.

LAFC entrenará el resto de la semana en UCLA, excepto el viernes.