Organizan protestas a favor de minorías en la industria del cine

Piden que Hollywood muestre diversidad sin estereotipos para que hispanos y otros grupos étnicos se sientan orgullosos

Activistas pro minorías en el cine indicaron que preparan protestas previas a los Óscar para exigir a Hollywood proyectar la diversidad “sin estereotipos”, para que hispanos y otros grupos étnicos no sientan que no valen “nada”.

“Los latinos somos el 18 % de la población de Estados Unidos y compramos el 23 % de boletos de cine, pero en las películas aparecemos sólo en un 3.1 %”, dijo Alex Nogales, presidente de la Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC, en inglés).

“Los artistas latinos hemos sido muy gentiles, hemos esperado nuestro turno en fila, pero la industria de cine nos ha ignorado”, lamentó.

El líder de la NHMC expresó su descontento en una conferencia de prensa junto a Gloria Molina, política estadounidense y ex miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y de la Autoridad de Transporte Metropolitano del mismo condado.

“Yo crecí viendo películas en (las) que la gente no se parece a nuestras familias, o de latinos en roles de estereotipos negativos”, manifestó Molina y agregó que, “por ese motivo, muchos latinos piensan que oportunidades de éxito no hay, o que no valemos nada”.

También asistió a la rueda de prensa el fundador de la organización “American Indians in Film & Television” (Indios Americanos en el Cine y la Televisión),Sonny Skyhawk, quien cree que “los artistas nativos americanos están abajo de la lista porque son contratados sólo para películas de vaqueros”, aseguró.

Con el fin de llamar la atención sobre “la exclusión de hispanos” en el cine hollywoodense, este año la NHMC y sus aliados organizarán dos protestas callejeras contra la Academia cinematográfica, que entregará los premios Oscar el 4 de marzo.

“Este año tampoco hay nominados latinos por su trabajo frente a cámaras”, criticó Nogales.

En los pasados 18 años sólo tres actores latinos resultaron ganadores de premios Oscar. Son Benicio del Toro, en 2001 por “Traffic”; Javier Bardem, en 2008 por “No country for old men”, y Penélope Cruz, en 2009 por en “Vicky Cristina Barcelona”.

La Academia de cine dio a conocer los nominados a los Oscar en la 90 edición, a celebrarse en el teatro Dolby, de Hollywood.

El mexicano Guillermo del Toro fue nominado como Mejor Director, Guión Original y Mejor Película por el filme “The Shape of Water”, de un total de 13 nominaciones, entre las que Luis Sequeira también fue nominado en la categoría de Mejor Vestuario, y Nelson Ferreira en Mejor Edición de Sonido por el mismo filme.

Otros de los nominados latinos son Kristen Anderson-López y Robert López, en Música Original por la canción “Remember me”, del filme de animación “Coco”, y el brasileño Carlos Saldanha, nominado en Mejor Película Animada por el largometraje “Ferdinand”.

“Guillermo del Toro es un mexicano que no está dando empleo a los artistas latinos de EEUU”, criticó Nogales.

“Así que no sirve de mucho que lo nominen si no nos está empleando en sus películas”, agregó el presidente de NHMC.

En el estudio realizado por la Universidad del Sur de California (USC) “Desigualdad en 900 películas”, que analizó un periodo de tiempo enmarcado entre 2007 y 2016, se revela que el 49 % de los boletos de filmes son comprados por no caucásicos para ver películas con gente blanca en mayoría.

En los 900 filmes analizados, los actores blancos son 70.8 %; los afroestadounidenses ocupan un 13.6 %; los asiáticos el 5.7 %; los latinos el 3.1 % y los nativos indios o de Alaska se cifraron en 1 de cada cien.