NSYNC no se unirá a Justin Timberlake en el intermedio del Super Bowl

El cantante aún no ha confirmado quién lo acompañará durante su presentación

El cantante Justin Timberlake animará una vez más el intermedio del Super Bowl el próximo 4 de febrero tras su accidentada actuación de 2004 junto a Janet Jackson. En vista de que por el momento no se ha anunciado ningún artista invitado que le acompañe, como ha venido siendo la tónica desde hace tiempo, muchos habían comenzado a albergar esperanzas de que el intérprete reuniera por sorpresa a sus antiguos compañeros de NSYNC, al igual que hizo Beyoncé con Destiny’s Child de cara a su participación en la cita deportiva en 2013.

Sin embargo, Joey Fatone -uno de los miembros de la popular boy-hand- se ha encargado ahora de descartar esa posibilidad, añadiendo que no le guarda ningún rencor a Justin por no haber pensado en él o en el resto de componentes del grupo –JC Chasez, Chris Kirkpatrick y Lance Bass– para una ocasión tan especial. “Si fuera a hacer algo así, ahora mismo estaría en los ensayos, y ya puedes ver que ese no es el caso”, ha asegurado en unas rápidas declaraciones al portal TMZ. “No pasa nada en absoluto. Él va a centrarse en lo suyo“.

En opinión de Fatone, tampoco es de esperar que el antiguo ídolo juvenil tenga guardado algún as en la manga con el que revolucionar a la audiencia y hacer historia, algo que ya sucedió cuando, justo al final de su dueto con la hermana de Michael Jackson, arrancó parte del vestido de la cantante para dejar su pecho al aire.

“No es ese tipo de persona, no le gusta en absoluto la controversia“, opina su ex compañero sobre la posibilidad de que vuelva a protagonizar un escándalo. Por su parte, Justin Timberlake ya ha prometido a los organizadores de la Super Bowl que en esta edición se comportará como es debido, achacando el incidente de hace catorce años a un lapsus de juicio momentáneo.