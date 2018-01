¿Ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, en problemas por caso de abuso sexual?

Video: Su reacción ante la pregunta de un caso específico lo puso en el huracán.

El movimiento #MeToo o #YoTambién, se ha convertido en un medio de empoderamiento que ayuda a la denuncia de casos de abuso sexual. En Colombia, la periodista Claudia Morales, presentadora de radio y televisión, a través de una columna de opinión hizo público su caso. “La protagonista de la historia soy yo y al violador lo seguiré llamando “Él”, aseguró en el artículo que tituló Una defensa del silencio, publicado en el diario El Espectador.

Guardando la identidad de su victimario como un gran secreto, la periodista garantiza cierta tranquilidad al evitar enfrentarse al personaje, que según ella cuenta, es un hombre del que vemos y oímos todos los días.

¿De quién se trata? No se han dado mayores pistas, se sabe que fue jefe de Claudia y lo máximo que ella ha dicho sobre su agresor, es que es “una figura relevante, de alguna manera, en nuestra historia”.

Su testimonio ha llevado a indagaciones profundas por parte de los colegas. El nombre quizá se conozca pronto, pero no será por ella, pues insiste en que no lo dirá. Poco a poco los periodistas se han venido acercando a los ex jefes de Claudia, preguntándoles qué opinan al respecto de su columna. La respuesta de uno de ellos ha captado la atención y ha dejado un sin fin de preguntas en el ambiente, nos referimos a la contestación del ex mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez.

Una vez más le preguntaron a Álvaro Uribe por la columna de Claudia Morales. Esta fue su respuesta. pic.twitter.com/uNF9JcHdz4 — Camilo Montoya Yepes (@CamiloMontoyaYe) January 24, 2018

Nadie ha hecho una acusación directa contra Uribe, él parece haberse puesto solo en el ojo del huracán. Su forma de responder, algo nerviosa y sin duda evasiva deja en el ambiente la pregunta de si el ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, podría estar en problemas por un caso de abuso sexual.

“Harvey Weinstein [productor acusado de abusar sexualmente de mujeres que quieren llegar a Hollywood] es un pobre imbécil al lado de este personaje”, agrega Claudia en varias entrevistas que ha otorgado tras la publicación de su polémica columna.

La historia que ella narra, tuvo lugar hace años, pero las consecuencias para su victimario, hasta ahora comienzan. La Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunció durante las ultimas horas, la apertura de una investigación formal sobre los hechos denunciados por la periodista.