Tras dejar ESPN Tony Cherchi toma rumbo a ¿Miami? ¿Dónde lo veremos?

Hasta pronto México! 👋🏼🇲🇽 Gracias por tanto!🙏🏼 Hace once años me recibiste con los brazos abiertos y me has brindado muchas más alegrías que tristezas. Crecí como profesional, aprendí de mucha gente talentosa y gracias a ti pude compartir mi gusto por el deporte con gente de otros países. Viví solo por primera vez, tuve mi primera mascota, mi primera casa y formé una familia bendecida con un hijo nacido en esta tierra. Gracias por abrirle las puertas también a nuestras familias detrás de nosotros y por dejarnos conocer gente maravillosa que nos hizo sentir como parte de su propia familia. Hoy toca seguir el camino pero una parte muy grande del corazón no se mueve de aquí.

