Fallece en Chicago Héctor de Alva, multifacético activista, actor y cantante

El multifacético actor, cantante y activista indigenista Héctor de Alva falleció en Chicago el pasado lunes 13 de octubre.

Amigos cercanos a de Alva dijeron que sufrió un paro cardiaco en el Hospital Mount Sinaí cuando lo estaban preparado para operarlo de una úlcera. Estaba en sus 70 años.

También dijeron que le sobreviven en Chicago una hija en sus 20 años y su esposa o ex esposa.

El líder migrante Carlos Arango dijo a La Raza que de Alva, originario de la Ciudad de México, era un personaje multifacético ya que hacía teatro, practicó por un tiempo la danza azteca y además cantaba en un reconocido restaurante en La Villita cada viernes.

Arango dijo que de Alva llevaba poco más de 20 años viviendo en Chicago y que anteriormente también vivió en el estado de California.

“Él era todo un personaje que yo podría comparar con Don Quijote”, dijo Arango, un veterano activista desde la década de 1970 en Chicago.

Héctor de Alva, multifacético activista, actor y cantante. (Cortesía Maya Fernández)

Una vez, de Alva montó una obra sobre Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana en esta ciudad. Él también participaba con Arango en la organización Frente Nacional de Inmigrantes y también cantaba los viernes en el popular restaurante La Casa de Samuel cada viernes.

Como Héctor de Alva era de la Ciudad de México al igual que Arango, este último dijo a La Raza que ambos se conocieron brevemente en la década de las protestas estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que en esa época su amistad apenas consistía en asistir a algunos eventos de protesta donde de casualidad se saludaban.

Ya en Chicago, hacia 2006 o 2007, Héctor de Alva también ingresó al grupo de danza azteca Nahui Ollin en el centro de la Iglesia el Tepeyac en La Villita.

De ahí, de Alva aprendió la tradición de la danza azteca y sobre la espiritualidad de los ancestros.

Además, a veces practicaba los baños llamados temazcales y apreciaba lo que se conoce como la mexicanidad o sea lo espiritual de la gente originaria del antiguo México-Tenochtitlan.

Omar López, otro activista, también dijo a La Raza que de Alva “se movió a la Mexicanidad” y que además “era todo un artista consagrado”.

La última vez que López vio a de Alva cantar fue el pasado jueves en El Ñandú Restaurant en el lado norte de la ciudad

“Héctor de Alva era un personaje y él y su talento contribuían al ambiente bohemio entre los hispanos de la ciudad”, recapitulo López.

López dijo a La Raza que los servicios del fallecido serán privados y aún están por definirse, pero que su familia y amistades piensan hacerle una celebración de vida tan pronto como sea posible.

