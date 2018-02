Kim Kardashian revela detalles íntimos de su bebé Chicago West

La famosa se convirtió en madre nuevamente mediante un proceso de gestación subrogada

Kim Kardashian se volvió a convertir en madre nuevamente con el nacimiento de Chicago West mediante un proceso de gestación subrogada. La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” reveló en entrevista como vive en su casa con esta nueva responsabilidad.

“Estoy prácticamente usando la misma cuna y todo lo que tenía para nuestros otros hijos”, declaró la también esposa de Kanye West a la revista Architectural Digest. “Tenemos una cuna Vetro Lucite y una cama Royère ahí y un tapete color crema bien cálido. Tenemos una mesa para cambiar al bebé que mandé hacer y un planeador con otomana para darle de comer. Con el primer bebé tenía una mecedora pero me gustó mucho más el planeador… te mueves más fácilmente”.

Dadye is my fave A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 21, 2018 at 8:02am PST

La famosa explicó que todo en su casa es de colores claros y eso ha sido un poco difícil de mantener con tres bebés.

“Tenemos una habitación de juegos y ahí es en donde todos los marcadores y pinturas y colores están”, reveló. “Lo hice así para que cuando terminen de jugar no tengan ganas de usar una pluma en los muebles bonitos”.

Además Kardashian dijo que corre tras los niños con toallas porque sabe que va a suceder un accidente aunque no lo quiera.