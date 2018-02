La lucha de Matt Damon para que ninguna niña falte a la escuela por buscar agua

En una entrevista exclusiva con LA NACIÓN, el actor habló del trabajo de su fundación Water.org

Qué puedes hacer en 6 horas? Es casi una jornada escolar, un poco menos que una laboral. Puedes estudiar, hacer ejercicio, juntarte con tus amigos, lo que cualquiera haría. Pero no todos tienen ese tiempo disponible.

La mayoría de las niñas en los países en desarrollo camina ese tiempo para conseguir agua potable todos los días, algo que muchos tenemos al alcance de una canilla.

Es por eso que desde la organización Water.org, el actor Matt Damon quiere luchar contra esta problemática ayudando al género más afectado. “La crisis del agua es un problema más que las mujeres están enfrentando hoy en día”, dijo a LA NACIÓN.

Una de cada 10 personas en el mundo no tiene agua potable

El actor sabe de esto: desde 2009 que recorre el mundo tratando de solucionar la crisis mundial del agua desde su fundación. Ahora, la organización se alió a Stella Artois en una campaña para llevar agua potable a las más de 663 millones de personas que no tienen este derecho. El objetivo, además de ayudar económicamente, es mostrarla como un problema que impacta directamente al género femenino.

Las niñas tienen que buscar el agua

Damon recorrió todos los continentes y en cada rincón del mundo se encontró con el mismo patrón. En los contextos más empobrecidos, las niñas eran las que tenían que salir a buscar el agua potable para sus familias. Pero ¿por qué ellas?

Según la antropóloga Eleonor Faur, la división de tareas en el hogar entre los niños funciona de manera muy similar que en los adultos.

“Las niñas efectivamente tienen más responsabilidades que sus propios hermanos varones, pero eso refleja una forma de funcionamiento de los hogares donde también se da por sentado que las mujeres realizan las tareas domésticas”, dijo a LA NACIÓN Faur, que además es autora de El Cuidado Infantil en el Siglo XXI: Mujeres Malabaristas en una Sociedad Desigual.

Los números muestran que las mujeres realizan tres horas más de trabajo doméstico – no remunerado – por día que los varones, incluso los que viven en hogares compartidos, donde ambos adultos trabajan de manera remunerada.

“La división sexual del trabajo sigue operando de una forma bastante generalizada, las mujeres realizan más tareas domésticas y las niñas también producen actividades no remuneradas y cuidados. En los hogares pobres lo que pasa es que se agudiza porque recae en la familia el cuidado y las tareas domésticas de una casa”, dijo la antropóloga.

Este sistema, llevado a contextos de emergencia como pasa en los países en desarrollo, profundiza la desigualdad de género al obligar a las chicas a interrumpir su educación para ayudar a sus familias.

Nuestro objetivo es que ninguna niña deje de ir a la escuela por conseguir agua potable para sobrevivir el día, queremos llevar esperanza en sus vidas para que alcancen su verdadero potencial”. Matt Damon

La fundación logró la alianza perfecta con los cálices de la marca de cerveza. Con cada copa de edición limitada vendida, la empresa va a ayudar a que una persona tenga cinco años de agua potable. Lo interesante, según Damon, es que estos cálices tienen diseños de artistas de países en los que conseguir agua potable sigue siendo un problema. “Los dibujos de Silvana Ávila de México, Janine Shroff de la India y Mónica Ramos de Filipinas reflejan la interpretación artística del crisis global mundial en su propia comunidad”, dicen en un comunicado.

Además, mucho de los productos de Stella Artois, como los packs de edición limitada, se van a vender para contribuir con la fundación. Pero su golpe más fuerte va a ser durante el domingo a la noche durante el SuperBowl, cuando estrenen“La espera por el agua”, un experimento visual con una cámara escondida que muestra qué pasa cuando a las personas alrededor del mundo le dicen que no van a tener agua hasta dentro de 6 horas.

“El video quiere mostrar lo que muchos toman como una necesidad humana básica y qué disruptivo sería en nuestra vida no tener agua potable, como muchos millones en el mundo”, dijo Damon.

Para el actor, este video tiene que ser un grito de alerta para todas las personas que no saben que existe esta crisis. “Nuestro problema más grande es que nadie que no viva esta problemática entiende lo difícil que es no tener agua potable. Cuando se luchaba por el VIH y el SIDA, era visible, todos tuvimos un amigo o un conocido que lo tenía, pero este tema no es cercano para nadie. ¿Cómo explicás la crisis cuando el agua de un inodoro es más potable que la que cualquier persona puede consumir en los países en desarrollo?”, remata Damon.

Por Juliana Mendoza /LA NACION