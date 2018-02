Abogados de Trump temen que el presidente sea descubierto mintiendo en cara a cara con Mueller

Este podría ser el final de su presidencia

Ahora los abogados del presidente Donald Trump están tratando de que el magnate evite a como de lugar la indagatoria con el fiscal especial Robert Mueller en el caso de la “Trama Rusa”.

El miedo de los asesores legales de Trump son muy simples. Temen que el presidente pueda terminar incriminándose a sí mismo a través de declaraciones falsas, lo cual lo llevaría a ser acusado de mentir a los investigadores, reportó The New York Times informó la noche del lunes .

Citando cuatro personas cercanas al equipo legal de Trump, el New York Times, dijo que los abogados de Trump quieren que el presidente diga que no a una extensa entrevista que se está concertando con el equipo de Mueller, la misma que el propio presidente salió a decir que esperaba que ocurriera cuanto antes y que estaría dispuesto a hacer bajo juramento.

“Estoy deseando que llegue, en realidad,” Trump dijo a la prensa. “Esta es la historia: No ha habido connivencia en absoluto, No hay ninguna obstrucción en absoluto y estoy esperando a que llegue”, dijo refiriéndose a su futuro encuentro con Robert Mueller, fiscal especial del “Rusiagate”.

Después de Trump hizo ese comentario a la prensa, su abogado John Dowd dijo que él iba a ser el uno que decidiría si Trump habla con Mueller o no y que no había tomado una decisión. El informe del New York Times de este lunes dijo que Dowd “quiere rechazar la solicitud de entrevista con Mueller”.