Conoce la historia de la telenovela ‘Al Otro Lado del Muro’, lo nuevo de Telemundo

La nueva producción de Telemundo narra la historia de dos mujeres que cruzan hacia Estados Unidos

Marjorie de Sousa estará en las pantallas de Telemundo, no para hablar del escándalo con Julián Gil, si no como la protagonista de “Al Otro Lado del Muro“. La nueva telenovela también cuenta con las actuaciones de Litzy, Adriana Barraza, Gabriel Porras, Uriel del Toro y Guillermo Iván.

Litzy da vida a “Eliza Romero”, una madre de dos hijos, quien se muda a los Estados Unidos para reencontrarse con su esposo sin saber que después de muchos años, él ya creó una nueva familia. Este proyecto marca el debut de Marjorie de Sousa en Telemundo, interpretando el personaje de “Sofía Villavicencio”, una mujer que apoya la exitosa vida política de su esposo, pero quien descubre que detrás de su máscara de Gobernador, está vinculado a una banda de tráfico de niñas.

“Al Otro Lado del Muro” inicia el próximo miércoles 21 de febrero a las 9pm/8c.

SINOPSIS

Eliza Romero, una mujer de origen mexicano, pastelera, energética y generosa, llega a Los Ángeles con la ilusión de reunirse con su marido para finalmente vivir junto a él y con sus gemelos de 8 años: Karina y Tomás. Cuando se casó con Max, vivieron una relación feliz y armoniosa en la ciudad de Puebla, México. Desafortunadamente, podían estar juntos sólo unos pocos meses al año porque Max tenía que viajar constantemente por trabajo. Max lo preparó todo para llevarse a ella y a sus hijos por su bien. Eliza quemó sus puentes, lo vendió todo y viajó por medio México en autobús con sus hijos hasta llegar a Los Ángeles. Max, sin embargo, nunca llegó a la estación donde los tenía que recoger. Eliza se encontró sola con sus dos hijos pequeños, sin saber qué hacer en una ciudad desconocida para ella, sin hablar el idioma, pero con la determinación de quedarse allí hasta encontrar el hombre que amaba.

Sofía Villavicencio, es una ex-Miss México que se casó con Ernesto Martínez, un joven y prometedor político mexicano que fue elegido Gobernador de Puebla en 2006. Tuvieron dos hijos, Julián y Alondra. Todo parecía perfecto en la vida de Sofía hasta que un día una mujer se le acercó para suplicarle ayuda para recuperar a su hija secuestrada; ella alegó que el Gobernador estaba protegiendo a los que la habían capturado. Así es como Sofía descubre que su marido, el hombre al que tanto admiraba, al que le apoyó en su carrera, no era sólo un Gobernador, era un político corrupto conectado con una banda de traficantes de personas, dedicada a la explotación sexual de mujeres y niños. Sofía descubre el lugar donde tiene a la hija de la mujer, junto con otros niños y mujeres, y ayuda a liberarlos. Esto le trae todo tipo de infortunios; los criminales quieren ahora que tanto ella como su hija Alondra paguen por lo que hizo. A Sofía no le queda otra opción que irse en secreto del país con su hija, dejando atrás a su hijo, Julián. Sofía busca ayuda en un senador americano, que es amigo de ella y de su esposo, pero el hombre también está implicado en la red de trata de personas. Ella ya no tiene a quién acudir, lo único que puede pensar es buscar refugio en Los Ángeles, donde sabe que Eliza ha estado viviendo, y a quién conoció hace un par de años atrás. Las dos mujeres viven juntas con sus hijos durante varios meses en un barrio mexicano, intentando sobrevivir y dar a sus hijos lo mejor.

Diez años después, Karina, Tomás y Alondra se han convertido en unos jóvenes adultos con edades comprendidas entre los 17 y 18 años. Ellos son la representación de lo que muchos jóvenes latinos viven cuando vienen a los Estados Unidos indocumentados. Karina se distancia de su cultura mexicana y aspira a estudiar en la universidad. Sin embargo, vive con el miedo de ser deportada algún día. Tomás, por otro lado, es un joven con los pies en la tierra que sabe que su vida de estudiante finalizará el día que se gradúe de la preparatoria. Entonces no tendrá otra opción que encontrar un trabajo en uno de los negocios de su vecindario y sobrevivir como muchos inmigrantes indocumentados hacen en el país. Finalmente, Alondra es una mujer joven a la que su tragedia personal la ha hecho introvertida y protegida, esconde su fragilidad detrás de una fachada de “tomboy”. Alondra es la víctima perfecta de todo tipo de acosos escolares.

El talento de Eliza como cocinera ha hecho que la pastelería que regenta junto a su amigo Andrés, prospere. Pero a pesar de llevar viviendo en los Estados Unidos durante diez años, no ha sido capaz de asimilar la cultura del país y ni siquiera ha intentado aprender el idioma, lo que le crea conflictos con su hija Karina. Aunque han pasado diez años, nunca ha perdido la esperanza de que Max fuera a buscarla y la explicara qué había sido tan grave para separarse de su familia. Un día, Eliza va a entregar un pastel a una casa en un barrio rico de la ciudad, sin sospechar que allí es donde vive Max con su mujer, Jennifer, y un hijo solo un par de años menor que Karina y Tomás.

A ojos de todo el mundo, Sofía murió hace un año, víctima de un ataque mientras era transferida de la prisión a una audiencia con el juez. Sin embargo, está viva y su muerte era una cortina de humo creada por la policía para protegerla y usarla como testigo para atrapar al senador y a sus socios criminales.