Convertido en veterano José Abreu llega a su quinta temporada

El cubano está agradecido con los White Sox, equipo que lo debutó en Grandes Ligas

José Abreu se declaró listo para su quinta temporada con los Medias Blancas de Chicago. Convertido en líder y veterano, el cubano descartó dejarse llevar por las responsabilidades que eso implica.

“El único peso que siento es que todos los días tengo que dar el 100% para la institución”, remarcó el poderoso primera base.

Con un Guante de Plata, un Juego de estrellas y Novato del Año 2014, ¿qué le falta a José Abreu en Grandes Ligas? “Seguir trabajando eternamente”, dijo el incansable bateador derecho.

“Y créeme, si mi familia está bien uno va a estar bien y eso es lo que se quiere todos los días que la familia este bien”, completó el antillano que suma 124 cuadrangulares en su carrera de Grandes Ligas.

Abreu asistió al pasado SoxFest y su liderazgo se dejó ver con la atención que atrajo y agradeció al club que lo catapultó. “Quiero dar el máximo para aportarle todo lo que merecen los White Sox que me han dado la oportunidad de estar aquí en Grandes Ligas”, dijo.

Y a continuación enumeró la clave de su éxito: “Primero tienes que respetar la institución. Segundo tenemos que amar lo que hacemos que es jugar el beisbol. Y tercero lo que hacemos tenemos que hacerlo al 100% para tener los resultados que en verdad queremos”.

Convencido de que 2017 no fue muy bueno, Abreu confía que viene lo mejor: “El año pasado no fue algo como uno esperaba, pero créeme que están buscando la manera en la institución que se arme al 100% y con todo el talento que hay los White Sox en años venideros van a dar de que hablar”.