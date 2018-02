Indignación por caricatura racista que humilla a los “soñadores”

Gran controversia se ha creado a partir de una grotesca y humillante caricatura que compara a los “soñadores” con delincuentes.

La caricatura muestra a un hombre blanco calmar a su mujer durante un atraco a mano armada por parte de los miembros de la pandilla MS-13. El hombre de la historieta dice: “Ahora, amor… creo que prefieren ser llamados ‘Dreamers’ … o futuros demócratas.”

El periódico Albuquerque Journal, de Nuevo México, emitió hoy una disculpa por una caricatura que provocó un fuerte rechazo en el estado al retratar una pareja anglosajona siendo asaltada por miembros de la pandilla MS-13, a quienes la gráfica tacha de “soñadores”.

“En lugar de generar debate, esta caricatura solo encendió las emociones. Esta no era la intención y por eso el Journal se disculpa”, escribió hoy en su página web Karen Moses, editora en jefe de la publicación.

Publicada en la edición impresa de ayer del Albuquerque Journal, periódico conservador, la imagen muestra a una pareja anglosajona siendo asaltada por tres pandilleros en la calle.

Cartoon depiction of Dreamers as gang members draws backlash from New Mexico residentshttps://t.co/5JCppHSOSw#INDIGENOUS #TAIRP @ABQJournal pic.twitter.com/bJ3wXwulnR

— Indigenous (@AmericanIndian8) February 8, 2018